Israel y Hezbolá reanudan los ataques pese al alto el fuego en Líbano

Israel y Hezbolá volvieron a intercambiar ataques este viernes pese al alto el fuego negociado esta semana. Aviones israelíes bombardearon zonas cercanas al Hospital Jabal Amel, en la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano, causando al menos un muerto y 14 heridos. La milicia chií respondió con el lanzamiento de un misil de precisión contra una concentración de soldados y vehículos israelíes cerca del castillo de Beaufort, en una nueva escalada que pone en duda la vigencia de la tregua. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este jueves 4 de junio de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.