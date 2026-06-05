Israel y Hezbolá volvieron a intercambiar ataques este viernes pese al alto el fuego negociado esta semana. Aviones israelíes bombardearon zonas cercanas al Hospital Jabal Amel, en la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano, causando al menos un muerto y 14 heridos. La milicia chií respondió con el lanzamiento de un misil de precisión contra una concentración de soldados y vehículos israelíes cerca del castillo de Beaufort, en una nueva escalada que pone en duda la vigencia de la tregua. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este jueves 4 de junio de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.
Israel y Hezbolá reanudan los ataques pese al alto el fuego en Líbano
La escalada se produjo horas después de una nueva ronda de negociaciones entre Israel y Líbano en Washington. Un bombardeo israelí en el sur libanés dejó al menos un muerto y 14 heridos, mientras Hezbolá respondió con un ataque contra posiciones israelíes.
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Cámara Representantes EEUU aprueba una medida que pondría fin a guerra Irán, en un revés para Trump
FOTO DE ARCHIVO: Varias personas pasan en coche junto a una valla publicitaria antiestadounidense que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el estrecho de Ormuz, en Teherán.
Por Patricia Zengerle
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Irán le exigió a Israel la retirada total de sus tropas del sur de Líbano
El jefe de la Fuerza Quds advirtió que la tregua reciente debe implicar el regreso del ejército israelí a las posiciones previas a la guerra de 40 días.
El jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, Esmail Qaani, recalcó este jueves que Israel debe retirar a sus tropas del territorio libanés hasta las posiciones que ocupaba antes del último conflicto bélico, desatado a raíz de la ofensiva sorpresa lanzada el pasado 28 de febrero por fuerzas israelíes y estadounidenses contra Irán.
Hace 1 hora
Trump le salió al cruce a la Cámara Baja por el voto para limitar guerra en Irán
La medida debe pasar por el Senado estadounidense que está controlado por los repúblicanos, pero es la primera vez que los congresistas respaldan terminar el conflicto con Teherán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el "antipatriótico" voto en la Cámara Baja a favor de una medida, de carácter simbólico, para limitar los poderes del mandatario en la guerra que lanzó contra Irán sin la autorización del Congreso.
Hace 13 horas
Los argentinos capturados en Libia hablaron con sus familias: "Grave situación"
Los activistas secuestrados en Libia por participar del convoy humanitario a Gaza pudieron comunicarse con sus familias este jueves. Según explicaron, permanecen aislados y sin contacto entre ellos, además de estar sometidos a crueles presiones psicológicas y falta de información sobre su situación procesal.
Hace 20 horas
La Unión Europea advirtió sobre la "naturaleza precaria" de la tregua en Líbano
La Alta Representante del bloque, Kaja Kallas, celebró el acuerdo de alto el fuego pero lamentó el ataque a las fuerzas de la ONU. España e Italia exigieron frenar la escalada.
06:59 | 04/06/2026
Pese al anuncio de tregua, Israel bombardeó el Líbano y se recrudece el conflicto
Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que "no habrá paz en la región" mientras Israel no se retire de forma total de Líbano. Sin embargo, el ministro de Defensa israelí aseguró que el país tiene "libertad de acción" en territorio libanés.
13:25 | 03/06/2026
Líbano eleva a más de 3.500 los muertos por ataques de Israel desde marzo
El Ministerio de Sanidad libanés actualizó el trágico balance de víctimas en medio de una nueva ronda de negociaciones de paz que se lleva adelante en Washington.
11:42 | 03/06/2026
Conflicto en Medio Oriente: el petróleo vuelve a acercarse a los U$S 100
El barril de Brent sube está miércoles cerca de 2% y oscila en torno a los U$S 98, manteniendo una firme escalada en lo que va de la semana.
11:09 | 03/06/2026
Nuevos bombardeos de Israel en el sur de Líbano dejan al menos siete muertos
El ataque ocurre en medio de la escalada bélica y tras el anuncio de Donald Trump sobre un acuerdo para que las tropas israelíes no ingresen a la capital, Beirut.
11:08 | 03/06/2026
Trump afirmó que Irán acordó no desarrollar armas nucleares
El presidente de los Estados Unidos afirmó que el país persa aceptó no desarrollar armas nucleares en el marco de las negociaciones entre Washington y Teherán.
Trump se refirió a las negociaciones para lograr la paz en Oriente Medio.
10:09 | 03/06/2026
Hamas advirtió que Israel "pagará un alto precio" y denunció la ruptura del tregua
El grupo palestino criticó la inacción de los mediadores internacionales y denunció que los ataques israelíes continuaron en Gaza a pesar del pacto firmado en 2025.
09:21 | 03/06/2026
Se terminó el misterio: Trump reconoció que le dijo "loco" a Netanyahu
El presidente de Estados Unidos reconoció una fuerte discusión telefónica con el primer ministro israelí por la ofensiva en Líbano. Aunque relativizó el episodio, admitió diferencias sobre el rumbo de la guerra y defendió la necesidad de frenar la escalada regional.
08:40 | 03/06/2026
Irán atacó a varios países del Golfo y le advirtió a EE.UU.: "Que sirva como lección"
La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que sus ataques con misiles y drones contra Kuwait y Bahréin "deberían servir de lección" para Estados Unidos y sus aliados.
08:22 | 02/06/2026
Israel sigue atacando Líbano y crecen los pedidos para que respete un alto el fuego
El lunes, tanto Estados Unidos como el gobierno libanés anunciaron una tregua, pero Israel dijo que mantendrá su ocupación militar en el sur del país. Este martes, profundizó sus bombardeos en esta región, que representa casi el 20% del territorio libanés. Crecen las críticas desde Europa; en Washington, siguen prometiendo un acuerdo con Irán.
18:25 | 01/06/2026
Líbano y EE.UU. anuncian una tregua con Israel que deja en pie la ocupación militar
Desde abril Israel ocupa más del 18% del territorio libanes y declaró a toda la región del sur como zona de combate y ordena la evacuación de miles de libaneses.
Posteo de Donald Trump en Truth Social