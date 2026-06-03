Cámara Representantes EEUU aprueba una medida que pondría fin a guerra Irán, en un revés para Trump

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas pasan en coche junto a una valla publicitaria antiestadounidense que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el estrecho de Ormuz, en Teherán.

Por Patricia ​Zengerle

WASHINGTON, 3 jun (Reuters) - La Cámara de Representantes de Estados ‌Unidos respaldó ‌el miércoles una resolución impulsada por los demócratas con el objetivo de detener la guerra contra Irán hasta que el Congreso autorice las ​hostilidades, lo ⁠que refleja la creciente preocupación ‌por el conflicto.

La Cámara ⁠votó por ⁠215 votos a favor y 208 en contra -cuatro republicanos se plegaron ⁠a los demócratas a ​favor de la resolución ‌sobre los poderes ‌bélicos-, en un nuevo revés ⁠para Trump en el Congreso a pesar de la ajustada mayoría de su ​partido ‌en ambas cámaras.

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La votación es en gran medida simbólica. Cualquier resolución también tendría que ser aprobada ⁠por el Senado para entrar en vigor, y obtener una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para superar un veto casi seguro de Trump.

Sin embargo, ‌se produce después de que tres resoluciones anteriores sobre los poderes bélicos fracasaran en la Cámara de Representantes por márgenes ‌cada vez más estrechos.

El Senado aprobó el mes pasado una resolución ‌independiente, ⁠pero similar, en una votación de procedimiento, tras ​el fracaso de siete intentos anteriores.

Con información de Reuters