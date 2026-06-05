El presidente chino visitará Corea del Norte para estrechar lazos con Pionyang

FOTO DE ARCHIVO: El presidente chino Xi Jinping y el líder norcoreano Kim Jong Un llegan a una recepción con motivo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China

Por Xiuhao Chen y Jack ​Kim

PEKÍN/SEÚL, 5 jun (Reuters) - El presidente chino, Xi Jinping, visitará Corea del Norte del 8 al 9 de junio, según informó el viernes la agencia estatal ‌de noticias Xinhua. Se trataría de ‌su primera visita en casi siete años, y se enmarca en los esfuerzos que Pekín por reafirmar sus lazos con Pionyang.

El anuncio se produce tras las cumbres que Xi organizó en Pekín el mes pasado con el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladímir Putin. Trump, que se reunió con el líder norcoreano, Kim Jong-un, en tres ocasiones durante su primer mandato, había dicho anteriormente que estaría dispuesto a reunirse ​de nuevo con el ⁠líder norcoreano.

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Xi visitaría el país por invitación de Kim, según informó la agencia estatal ‌norcoreana KCNA.

Kim fue invitado de honor en un gran desfile militar ⁠en Pekín el pasado mes de septiembre, viajando ⁠a la capital china en su característico tren blindado verde.

Pekín ha trabajado para volver a atraer a Pionyang, su único aliado formal por tratado, a su órbita, después de que ⁠la pandemia de COVID-19 congelara los intercambios y el líder norcoreano estrechara ​las relaciones con Moscú enviando soldados y armas para apoyar ‌la invasión rusa de Ucrania.

"El mensaje implícito ‌por parte de China es (...) que sigue siendo el actor principal en lo ⁠que respecta a Corea del Norte", dijo John Delury, investigador principal de la Asia Society. "Uno de los destinatarios es Rusia", añadió.

Los servicios de tren de pasajeros entre Pekín y Pionyang se reanudaron en marzo, tras una suspensión de seis años que comenzó ​durante la pandemia, ‌y posteriormente Air China reanudó los vuelos entre las capitales. Sin embargo, las reservas se han limitado a algunos viajeros de negocios y estudiantes de intercambio, excluyendo todavía a los turistas chinos.

PRIMER VIAJE AL EXTRANJERO DE ESTE AÑO

Pionyang será la primera visita al extranjero de Xi este año. El ⁠líder, de 72 años, cuyos viajes al extranjero son cada vez menos frecuentes, viajó por última vez al extranjero a finales de octubre, cuando visitó Corea del Sur, donde también se reunió con Trump.

"A nivel simbólico, es importante que Xi se mantenga al tanto de lo que ocurre en Pionyang", dijo Delury, quien señaló que una visita de Xi a ambas Coreas en el plazo de un año supondría una "gran victoria" para la península.

"Hay una especie ‌de simetría que a los chinos les gusta mantener" en lo que respecta a las dos Coreas, señaló.

Desde que se convirtió en el máximo dirigente de China en 2012, Xi ha visitado hasta ahora Corea del Norte una vez y Corea del Sur dos veces. También viajó a Pionyang en 2008, cuando era vicepresidente y el padre de Kim, ‌Kim Jong Il, era el líder del país.

Esta semana, la KCNA informó de la visita de Kim a una fábrica de producción de material nuclear recién puesta en funcionamiento, en la que ‌pidió una expansión "exponencial" del ⁠arsenal atómico de Pionyang.

Los expertos han relacionado la visita de Kim a las instalaciones con la inminente reunión con Xi. Antes de viajar ​a Pekín en septiembre, Kim inspeccionó los planos de un nuevo misil balístico intercontinental, el "Hwasong-20".

Con información de Reuters