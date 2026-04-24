Qué es DNS y por qué es importante para la velocidad de internet

Su función principal es traducir los nombres de dominio que usamos todos los días.

Los DNS son una parte clave de Internet, aunque la mayoría de los usuarios no los ve ni piensa en ellos. Su función principal es traducir los nombres de dominio que usamos todos los días, como “google.com”, en direcciones IP numéricas que las computadoras realmente entienden. En lugar de recordar una secuencia como 216.58.210.163, simplemente escribimos una URL fácil de memorizar y el servidor DNS hace el resto.

Este sistema no solo aporta comodidad, también puede influir directamente en la velocidad, la seguridad y la estabilidad de la navegación. Cada proveedor de Internet configura sus propios DNS por defecto, pero existen alternativas públicas que, en muchos casos, ofrecen mejor rendimiento y más funciones. Cambiar de DNS no hace magia, pero sí puede ayudar a que ciertas páginas carguen más rápido o evitar problemas cuando el servicio del operador falla.

Cómo influye usar un DNS diferente

Uno de los factores más importantes es el rendimiento. Cada servidor DNS tarda un tiempo distinto en resolver una dirección web, y esa diferencia puede notarse especialmente cuando se abren muchas páginas o servicios durante el día.

Además, los DNS alternativos pueden ofrecer mayor fiabilidad. Si los servidores de tu proveedor tienen fallas o están saturados, es posible que los sitios carguen lento o directamente no respondan. Servicios como Google Public DNS u OpenDNS suelen destacarse por una mejor estabilidad y actualizaciones más rápidas de sus bases de datos.

También hay ventajas extra en seguridad. Algunos DNS incluyen protección contra sitios de phishing, soporte para DNSSEC y filtros que ayudan a bloquear páginas maliciosas. Incluso existen opciones con controles parentales para restringir ciertos contenidos en toda la red del hogar.

Cómo cambiar los DNS

El cambio puede hacerse en una sola PC o directamente en el router para que afecte a todos los dispositivos conectados.

Cada proveedor de Internet configura sus propios DNS por defecto, pero existen alternativas públicas.

En Windows 11, por ejemplo, hay que ir a Configuración > Red e Internet > Ethernet, entrar en “Asignación de servidor DNS”, elegir la opción manual y cargar las direcciones IP del DNS principal y alternativo. Luego se guarda la configuración y se reinicia el equipo.

Si se hace desde el router, todos los celulares, consolas, Smart TV y computadoras usarán automáticamente esos nuevos DNS. Solo hay que entrar a la interfaz web del equipo y modificar la sección de configuración de Internet.

Aunque no es una solución milagrosa, probar DNS alternativos puede ser una forma simple de mejorar la experiencia online sin gastar un peso.