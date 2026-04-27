El gobierno de Javier Milei enfrenta uno de sus momentos más críticos desde que llegó al poder en diciembre de 2023. Según el último relevamiento de las consultoras Alaska y Trespuntozero, la valoración positiva de la administración libertaria cayó a niveles mínimos, mientras que la responsabilidad social por el contexto económico dejó de recaer en el pasado para centrarse en el presente que sufren los argentinos: casi el 64% de los encuestados atribuye la crisis económica a la gestión libertaria. Este escenario complicado y en baja para el Gobierno se refleja en una pregunta que realizaron en torno a quién votarían los encuestados si se repitiese el escenario de Javier Milei frente a Sergio Massa. Los números exhiben que el resultado sería diferente.

La encuesta, realizada entre el 17 y el 21 de abril de 2026 con 1.200 casos, mostró un desplome en la aprobación de la gestión del Presidente, que impulsa un ajuste que pulveriza los salarios de los trabajadores y que se encuentra atravesado por denuncias de corrupción, como la causa por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El estudio muestra que la tendencia se agudizó en el último bimestre: la imagen negativa ("Mala + Muy mala") trepó al 65,3% en el presente mes, lo que marca un récord en la serie histórica. Por el contrario, la aprobación ("Muy buena + Buena") se hundió hasta el 33%. Este dato refleja una baja drástica respecto a los primeros meses de 2024, cuando la administración libertaria lograba mantener un 50% de aprobación.

Esta tendencia desfavorable no parece ser un fenómeno pasajero, sino una profundización del malestar social ante la falta de respuestas y el deterioro de las expectativas. La pérdida de poder adquisitivo es mayor a la que muestran las estadísticas, debido a que el índice del INDEC sigue basado en una canasta de consumo desactualizada, construida con patrones de gasto de hace dos décadas.

La sociedad argentina responsabiliza a Milei por la situación económica actual

Uno de los datos más reveladores de la encuesta es la atribución de responsabilidades. Tras más de dos años de mandato, el argumento del desastre económico heredado ya no parece permear en la sociedad: el 63,6% de los argentinos identifica a "las políticas del gobierno de Javier Milei" como el "principal responsable" de la situación económica actual.

Muy por detrás, las políticas de los gobiernos de Cristina Kirchner (14,9%) y Alberto Fernández (14%) aparecen como factores secundarios en la percepción pública. Otros factores o condicionamientos que también determinaron el actual momento histórico, como el FMI (0,5%), Mauricio Macri (0,6%) o los empresarios (0,9%), tienen una incidencia nula en el juicio de los encuestados.

A días del arranque de mayo, se cumplirán tres años de la salida en circulación del billete de $2 mil, una cifra que ya no tiene ni de cerca el mismo valor que ostentaba en 2023. Si se actualiza este valor por la inflación acumulada hasta hoy, las carnes y varios productos básicos de consumo cotidiano como las bebidas y algunos lácteos perdieron poder de compra con fuerza.

Más del 60% de los encuestados afirmó que sus expectativas económicas "empeoraron"

El relevamiento registra un deterioro en las expectativas sobre el futuro en materia económica. Ante la pregunta sobre si cambiaron sus expectativas, el 61,2% de los encuestados afirmó que estas "empeoraron", alcanzando el punto más alto de pesimismo de toda la medición.

En contraste, solo un 17,4% sostiene sus aspiraciones con la esperanza de que la realidad mejore, mientras que un 19,2% manifiesta que no sufrieron cambios. La curva de optimismo, que tuvo un breve repunte a principios de 2025, se encuentra en caída libre, lo que sugiere un agotamiento del relato libertario y la lucha contra la "casta".

Los salarios reales se deterioran desde hace meses y las paritarias, atravesadas por sumas fijas y ajustes por debajo de la inflación, no logran revertir la tendencia. Al mismo tiempo, los sectores más vulnerables enfrentan un recorte aún más profundo: la AUH y la Tarjeta Alimentar hoy cubren menos del 20% del costo de vida, reduciendo el piso mismo del consumo.

Massa le ganaría el balotaje a Milei

La encuesta arrojó más datos negativos para la gestión de La Libertad Avanza (LLA): si se repitiera un balotaje entre Milei y Sergio Massa, el dirigente peronista le ganaría por más de 10 puntos al referente libertario.

"Si este domingo se realizará nuevamente el ballotage entre Javier Milei y Sergio Massa ¿a qué candidato votaría?", fue la pregunta realizada por los encuestadores. El resultado fue contundente: el 55,9% optó por el exministro de Economía y el 44,1% eligió al actual jefe de Estado.

El 19 de noviembre, el entonces candidato de LLA obtuvo 14.554.560 votos, que se traducen en el 55,65% del total. Por su parte, el postulante de Unión por la Patria (UxP) fue respaldado por 11.598.720 electores, es decir el 44,35%. Sin embargo, el malestar económico y las promesas incumplidas erosionan el respaldo que alguna vez tuvo el libertario.