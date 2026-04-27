Un incendio interrumpió este martes la actividad en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. El fuego se desató en dos contenedores de residuos ubicados en un patio interno de la sede de Santiago del Estero al 1000, en el barrio porteño de Constitución. Por el humo y la emergencia, las autoridades decidieron evacuar el edificio como medida preventiva.

El siniestro ocurrió en un espacio abierto de unos 50 metros cuadrados dentro del establecimiento. El personal de mantenimiento de la facultad comenzó a combatir las llamas con una línea fija contra incendios, mientras se aguardaba la llegada de los bomberos. Luego, efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER) y bomberos de la Ciudad reforzaron las tareas con una línea de 38 mm y lograron controlar rápidamente el fuego.

Sin heridos y sin daños de gravedad

El SAME asistió en el lugar a dos hombres adultos, pero ninguno requirió traslado. No se reportaron personas heridas ni daños materiales de consideración.

La facultad emitió un comunicado oficial en el que confirmó que la situación fue controlada "gracias a la inmediata intervención del área de mantenimiento y luego al trabajo de los bomberos". El texto también señaló que no se registraron "grandes daños ni personas afectadas de gravedad".

Reanudación de actividades

Como medida de seguridad, la facultad permaneció cerrada hasta la 13 horas. A partir de ese horario, las actividades académicas y administrativas se retomaron con normalidad. No se informaron suspensiones de clases para el resto de la jornada.

Las autoridades investigan las causas del incendio, que por ahora no estarían vinculadas a un hecho intencional.

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