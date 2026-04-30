Tarjeta Alimentar de ANSES: fechas de cobro en mayo 2026

Cuál es el aumento de la tarjeta alimentar tras el dato de inflación

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026, que incluye a la Tarjeta Alimentar dentro del esquema habitual de liquidaciones. Este beneficio, destinado a garantizar el acceso a la canasta básica, se acredita en las mismas fechas que la Asignación Universal por Hijo (AUH), sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El cronograma llega acompañado por un aumento del 3,4% en las prestaciones sociales, en línea con la inflación de marzo informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Aunque la Tarjeta Alimentar no se actualiza automáticamente con la misma fórmula, su pago se mantiene coordinado con el resto de los beneficios que administra el organismo.

Aumento ANSES para las asignaciones sociales

Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en mayo 2026

Los titulares de la Tarjeta Alimentar recibirán el dinero según la terminación del DNI, siguiendo el calendario de la AUH. Las fechas confirmadas son:

DNI terminado en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminado en 1: martes 12 de mayo

DNI terminado en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminado en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminado en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminado en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminado en 6: martes 19 de mayo

DNI terminado en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminado en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminado en 9: viernes 22 de mayo

El depósito se realiza de forma automática en la misma cuenta donde se percibe la AUH o la asignación correspondiente, por lo que no es necesario gestionar ningún trámite adicional para acceder al cobro.

Tarjeta Alimentar: el monto de mayo

Cómo se paga y quiénes la reciben

La Tarjeta Alimentar está dirigida a familias con hijos menores que perciben la AUH, así como a beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE). El objetivo del programa es reforzar los ingresos destinados a la compra de alimentos, en un contexto donde el costo de vida continúa en niveles elevados.

Este complemento se acredita junto con la prestación principal, lo que permite que los beneficiarios reciban ambos ingresos en la misma fecha. De esta manera, el calendario de mayo mantiene la lógica de pagos unificados, facilitando la organización de los ingresos mensuales.

Montos y contexto del beneficio

En paralelo al calendario, los montos de la AUH también se actualizaron. En mayo, el valor por hijo asciende a $141.286, aunque el 80% se paga mensualmente y el 20% restante se retiene hasta la presentación de la libreta.

La Tarjeta Alimentar se suma a ese ingreso como un refuerzo clave para la alimentación. Si bien sus valores no están atados directamente a la movilidad mensual, su continuidad resulta central para sostener el poder de compra de los hogares más vulnerables.