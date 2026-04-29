Por qué no juega Juan Musso en Atlético de Madrid vs. Arsenal por Champions League

Por qué Musso no juega en Atlético de Madrid vs. Arsenal.

Atlético de Madrid recibe a Arsenal, por la semifinal de ida de la Champions League, y Diego "Cholo" Simeone no elige a Juan Musso como titular. Para sorpresa de muchos, el entrenador argentino priorizó la jerarquía del histórico Jan Oblak por sobre su compatriota. De esta manera, el gigante esloveno de 33 años y 1.88 metro estará bajo los tres palos del "Colchonero" en el estadio Metropolitano de la capital de España.

Por lo tanto, el guardavalla de la Selección Argentina, surgido en Racing, estará en el banco de los suplentes ante los "Gunners" de Inglaterra. Con otro integrante de la "Albiceleste" como Nicolás González lesionado, todo indica que estarán desde el arranque Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez. En tanto, la visita llega invicta en el torneo y en la cima de la tabla de posiciones de la Premier League.

La gran actuación de Musso en los cuartos de final ante Barcelona no le alcanzó al ex Udinese y Atalanta, aunque aprovechó la gran oportunidad que le dio la lesión de Oblak en el cuadro rojiblanco. La distensión muscular sufrida en marzo pasado le llevó un mes de recuperación al esloveno, que retomará entonces la valla del "Aleti". Promete ser una gran serie, tanto en este cotejo como en la revancha dentro de una semana en el Emirates de Londres.

Atlético de Madrid recibe a Arsenal por la semifinal de ida de la Champions League

El partido entre Atlético de Madrid y Arsenal por la ida de las semifinales de la Champions League se jugará este miércoles 29 de abril de 2026, a partir de las 16 horas (hora argentina) en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ Premium, Telecentro Play y Personal Flow. El árbitro principal del partido será el neerlandés Danny Makkelie.

Simeone prioriza a Oblak por sobre Musso.

Formaciones probables de Atlético de Madrid y Arsenal

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Álex Baena; Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Lisandro Hincapié; Martin Ødegaard, Martin Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres y Gabriel Martinelli.

Atlético de Madrid vs. Arsenal: ficha técnica