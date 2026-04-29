Nicolás González se lesionó durante un entrenamiento y peligra su presencia en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. El extremo del Atlético de Madrid, parte importante del proceso de Eliminatorias para el combinado que dirige Lionel Scaloni (quien lo considera una alternativa fundamental en el equipo a pesar de que no suele ser titular), sufrió una lesión muscular que lo marginará por al menos tres semanas. Por este motivo, se perderá las semifinales de Champions ante el Arsenal y llegará con lo justo a la cita mundialista, la cual sería primera en su carrera tras su ausencia en Qatar 2022 debido a un desgarro que lo privó de ser parte del plantel que se consagró campeón del mundo

Tras conocerse la noticia de la dolencia del futbolista del 'Colchonero' y aún a la espera de mayores precisiones acerca de su gravedad y de la zona afectada, El Destape mantuvo una conversación con Juan Martín Huss, kinesiólogo y especialista en biomecánica, quien dio su punto de vista acerca de las posibilidades de que llegue en condiciones para disputar el Mundial con la 'Albiceleste', teniendo en cuenta que podría llegar a jugar una hipotética final en el certamen europeo de clubes apenas finalizada su rehabilitación. Además, Huss se refirió a las posibles causas de la lesión y a la tendencia de González de sufrir roturas musculares: es la décima que tiene en las últimas cinco temporadas.

"Normalmente los desgarros, a medida que van siendo más 'graves' (en cuanto a la cantidad de fibras que se rompen) requieren más tiempo de recuperación, lógicamente porque son lesiones más profundas o más grandes y el cuerpo necesita más tiempo para sanar. Se dice que los desgarros llevan de 21 a 28 de recuperación, aunque eso no significa que en 28 días el paciente esté jugando al fútbol como si nada: esos son los tiempos biológicos que tarda en cicatrizar una herida. Lo que hay que tener en cuenta en este caso (que por los tiempos que proponen parece ser un desgarro grado II) es que el jugador no va a estar 0KM", expresó Huss. La disyuntiva para 'Nico' pasa por el poco tiempo que tiene entre el plazo de rehabilitación, la hipotética final de Champions y el comienzo del Mundial, todos eventos que tendrán lugar en apenas un lapso de dos semanas.

"La herida se cierra pero el músculo sigue en uso constantemente, entonces la cicatriz que se forma puede hacerse más densa y generar una fibrosis, y eso puede causar que el músculo no funcione bien en un primer momento; precisa una fase de remodelación para que se moldee del tal manera que le permita usar el músculo y ella depende de los estímulos que tenga el futbolista", continuó el kinesiólogo. "En el deporte todo es muy del día a día y ver hasta qué punto se los puede exigir, por eso también se rompen tanto. Entendiendo que están en la parte final de la temporada seguramente hagan de todo para que llegue a competir, lo cual puede tener sus consecuencias si pretende llegar al Mundial. Si tiene muchos minutos en una hipotética final, las chances de que se vuelva a lesionar o genere compensaciones en otras partes de su cuerpo que lo afecten posteriormente están".

"El Atlético va a hacer lo posible para tenerlo disponible y Nico seguramente no quiera perderse la final. El tema es que los tiempos biológicos son muy justos, con lo que el riesgo de que no llegue con el músculo totalmente reparado para afrontar un alto nivel de competencia es muy grande. Eso lo pone en mayor riesgo de que vuelva a afectarse algo o de que no llegue a terminar ese partido porque no va a estar listo para esa demanda. Y luego, dependiendo de qué tanto se exija, lo puede afectar para el Mundial". Cabe recordar que el ex 'Bicho' había sido desafectado de la lista para el Qatar 2022 tras sufrir un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante uno de los últimos entrenamientos de la Selección Argentina en Doha; la lesión requería un tiempo de recuperación incompatible con el inicio del torneo, por lo que el cuerpo técnico liderado por Scaloni decidió excluirlo para evitar mayores riesgos y convocar en su lugar a Ángel Correa.

"Hay una cadena de lesiones en distintos equipos de fútbol y en jugadores de distintas nacionalidades que están poniendo en riesgo la presencia de muchos para el torneo. Es una presión extra: hay que manejarla con preparación física, descanso, buena alimentación y toda lo más profesional posible que esté al alcance para llegar de la mejor manera", opinó Huss.

Por último, el especialista dio su opinión acerca de cuál es la clave para que el jugador del cuadro madrileño afronte la recuperación y evite esta tendencia que pasó los últimos años en el futuro: "Sabiendo que es una persona propensa a las lesiones musculares, no creo que se pueda hacer una transformación total para que de acá al Mundial no le pasen más cosas, eso es algo que debe trabajarse con bastante tiempo una vez que es detectado. Hay varios factores que entran en juego ahí: el más grande suele ser la biomecánica, que se relaciona a cómo se está moviendo y cómo está utilizando esos músculos el deportista que los sobreexige tanto al punto de que los termina lastimando. Es a lo que más hay que prestarle atención, para después acompañarlo de los buenos hábitos como la preparación física, el descanso, y la buena alimentación".