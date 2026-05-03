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El papa celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa con recuerdo a periodistas asesinados

03 de mayo, 2026 | 08.48

El papa León conmemoró el domingo el Día Mundial de la Libertad de ‌Prensa condenando las ‌continuas violaciones de la libertad de los medios de comunicación en todo el mundo y rindiendo homenaje a los periodistas asesinados mientras informaban desde zonas de conflicto.

En su intervención al término de la oración dominical semanal, en una plaza de ​San Pedro ⁠bañada por el sol, el pontífice señaló que ‌esta jornada pone de relieve tanto ⁠la importancia del periodismo independiente ⁠como las crecientes amenazas a las que se enfrentan los reporteros.

"Hoy celebramos el Día Mundial de la ⁠Libertad de Prensa (...) lamentablemente, este derecho se ​viola a menudo, a veces de ‌forma flagrante, a veces ‌de formas más encubiertas", dijo.

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El pontífice instó a ⁠los fieles a recordar a los periodistas y reporteros que han perdido la vida en busca de la verdad, especialmente en zonas afectadas ​por conflictos.

"Recordamos ‌a los numerosos periodistas y reporteros que han sido víctimas de la guerra y la violencia", comentó.

El Día Mundial de la Libertad de Prensa, patrocinado por la ⁠Unesco, la agencia cultural de la ONU, y celebrado el 3 de mayo, tiene como objetivo mostrar apoyo a las organizaciones de medios de comunicación que sufren presiones o censura, y es una oportunidad para conmemorar a los periodistas que han fallecido en ‌el cumplimiento de su deber.

En discursos anteriores, el líder de la Iglesia católica ha descrito el periodismo como un pilar de la sociedad y la democracia, y ha señalado que la información es un ‌bien público que debe protegerse y defenderse de la manipulación.

A menudo ha agradecido a los periodistas por compartir ‌la verdad, ⁠afirmando que el desempeño de su labor nunca puede considerarse un delito, y ​ha pedido con frecuencia la liberación de los periodistas que han sido detenidos o procesados injustamente.

Con información de Reuters

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