El papa celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa con recuerdo a periodistas asesinados

El papa León XIV dirige el rezo del Ángelus desde una ventana del Palacio Apostólico del Vaticano.

El papa León conmemoró el domingo el Día Mundial de la Libertad de ‌Prensa condenando las ‌continuas violaciones de la libertad de los medios de comunicación en todo el mundo y rindiendo homenaje a los periodistas asesinados mientras informaban desde zonas de conflicto.

En su intervención al término de la oración dominical semanal, en una plaza de ​San Pedro ⁠bañada por el sol, el pontífice señaló que ‌esta jornada pone de relieve tanto ⁠la importancia del periodismo independiente ⁠como las crecientes amenazas a las que se enfrentan los reporteros.

"Hoy celebramos el Día Mundial de la ⁠Libertad de Prensa (...) lamentablemente, este derecho se ​viola a menudo, a veces de ‌forma flagrante, a veces ‌de formas más encubiertas", dijo.

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El pontífice instó a ⁠los fieles a recordar a los periodistas y reporteros que han perdido la vida en busca de la verdad, especialmente en zonas afectadas ​por conflictos.

"Recordamos ‌a los numerosos periodistas y reporteros que han sido víctimas de la guerra y la violencia", comentó.

El Día Mundial de la Libertad de Prensa, patrocinado por la ⁠Unesco, la agencia cultural de la ONU, y celebrado el 3 de mayo, tiene como objetivo mostrar apoyo a las organizaciones de medios de comunicación que sufren presiones o censura, y es una oportunidad para conmemorar a los periodistas que han fallecido en ‌el cumplimiento de su deber.

En discursos anteriores, el líder de la Iglesia católica ha descrito el periodismo como un pilar de la sociedad y la democracia, y ha señalado que la información es un ‌bien público que debe protegerse y defenderse de la manipulación.

A menudo ha agradecido a los periodistas por compartir ‌la verdad, ⁠afirmando que el desempeño de su labor nunca puede considerarse un delito, y ​ha pedido con frecuencia la liberación de los periodistas que han sido detenidos o procesados injustamente.

Con información de Reuters