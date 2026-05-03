Tigres UANL y Cruz Azul se acercan a semifinales del torneo mexicano de fútbol

​Tigres UANL y Cruz Azul dieron el primer paso a las semifinales del torneo Clausura del fútbol mexicano tras vencer el sábado a Guadalajara y ‌Atlas, respectivamente, en los partidos de ‌ida por los cuartos de final.

El club de la Universidad Autónoma de Nuevo León remontó un gol en contra y ganó 3-1 a las "Chivas" de Guadalajara, mientras que la "Máquina Celeste" de Cruz Azul derrotó 3-2 como visitante a los "Rojinegros" del Atlas.

En el partido disputado en el estadio Universitario, Guadalajara se adelantó a los 11 minutos por conducto de Ricardo Marín, quien definió de zurda dentro del área tras controlar con ​el pecho un pase ⁠de Omar Govea.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Tigres empató a los 45 minutos cuando Jesús Angulo remató con ‌la cabeza un tiro de esquina enviado desde el sector derecho.

El ⁠equipo local dio la vuelta al marcador a ⁠los 52 minutos con un vistoso remate de volea del argentino Juan Francisco Brunetta tras centro enviado por el uruguayo Fernando Gorriarán desde la banda derecha.

El tercer gol de ⁠Tigres cayó a los 55 minutos en un contragolpe que definió Diego ​Sánchez ante la salida del portero Óscar Whalley tras recibir ‌un pase de Gorriarán.

“No hemos logrado nada, ‌solo van 90 minutos, hoy hicimos unos primeros 90 minutos muy buenos, pero ⁠todavía quedan 90 más. Tenemos humildad, es un equipo muy competitivo, con objetivos claros y los pies sobre la tierra,", dijo el director técnico de Tigres, el argentino Guido Pizarro.

"Creo que hoy el rival fue mejor en el arranque, después nos acomodamos ​y fuimos ‌justos ganadores. Tengo la suerte de contar con jugadores que entienden que el equipo está por encima de todo”, agregó.

La serie se definirá el 9 de mayo en el estadio Akron de Guadalajara.

En tanto, Cruz Azul sacó un importante triunfo de 3-2 de su visita al Atlas gracias a ⁠los goles del argentino Carlos Rodolfo Rotondi y del nigeriano Christian Ebere en dos ocasiones. Para los "Rojinegros" del Atlas anotaron Alfonso González y Aldo Rocha.

En el encuentro jugado en el estadio Jalisco de Guadalajara, Cruz Azul se adelantó al final de la primera parte cuando Rotondi definió con un disparo de zurda dentro del área tras una serie de rebotes.

El segundo gol de Cruz Azul lo anotó Ebere a los 55 minutos cuando remató sin ‌marca en el área chica un pase de Omar Campos, quien ingresó al área por el sector izquierdo tras recibir un servicio de Rotondi.

Atlas descontó a los 69 minutos con un remate de cabeza de González tras un pase de Luis Gamboa.

El equipo local empató a los 81 minutos por la vía del tiro penal que anotó Rocha ‌después de que el zaguero argentino Gonzalo Piovi empujó dentro del área al uruguayo Germán Rodríguez.

Cruz Azul sacó el triunfo a los 87 minutos con un penal que anotó Ebere después ‌de que el defensa ⁠argentino Rodrigo Schlegel lo sujetó dentro del área.

El partido de vuelta se jugará el 9 de mayo en el estadio Banorte de ​la Ciudad de México.

Las otras series por los cuartos de final se disputarán el domingo. América enfrentará a Pumas UNAM y el vigente campeón Toluca jugará ante Pachuca.

Ambas llaves se resolverán el 10 de mayo cuando Pumas y Pachuca sean locales.

Con información de Reuters