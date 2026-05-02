Premio nobel Mohammadi se encuentra ingresada en hospital de Irán por "crisis cardíaca": fundación

La premio nobel de la Paz Narges Mohammadi se encontraba el sábado en estado inestable en un hospital iraní, tras haber sido trasladada allí desde la cárcel a raíz de un grave deterioro de su salud, según informó una fundación dirigida por su familia.
El secretario del Comité Noruego del Nobel, que otorgó a Mohammadi el premio en 2023, había expresado su preocupación el jueves por el empeoramiento del estado de la activista iraní de derechos humanos tras sufrir un infarto en prisión.
Mohammadi, de unos 50 años, fue galardonada mientras se encontraba en prisión por su campaña en favor de los derechos de las mujeres y la abolición de la pena de muerte en Irán.
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La Fundación Narges Mohammadi dijo el viernes en un comunicado publicado en su página web que había sido "trasladada de urgencia hoy a un hospital de Zanjan tras un deterioro catastrófico de su salud, que incluyó dos episodios de pérdida total de conciencia y una grave crisis cardíaca".
Este traslado fue una "necesidad ineludible después de que los médicos de la prisión determinaran que su estado no podía ser tratado in situ", señaló.
En una actualización del sábado, la fundación indicó que seguía en estado inestable y recibiendo oxígeno. Solicitó que fuera trasladada a un hospital de Teherán para someterse a pruebas y recibir tratamiento especializado.
Reuters no pudo confirmar de forma independiente su estado.
Mohammadi fue condenada a una nueva pena de prisión de siete años y medio, según informó la fundación en febrero, semanas antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran su guerra contra Irán. El Comité del Nobel pidió entonces a Teherán que la liberara de inmediato.
Con información de Reuters