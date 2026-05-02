A 32 años de la partida de Ayrton Senna, murió un expiloto de la Fórmula 1 que se convirtió en leyenda

A 32 años de la partida de Ayrton Senna, murió un expiloto de la Fórmula 1

A los 59 años de edad y luego de una extensa carrera en la que pasó por la Fórmula 1 y brilló como deportista paralímpico, murió un histórico ex piloto a 32 años de la partida de Ayrton Senna. Este viernes 1° de mayo falleció Alex Zanardi, quien no sólo compitió contra la leyenda brasileña durante su etapa en la máxima categoría, sino que también cosechó medallas en otras competencias importantes. Su historia de superación trascendió en el mundo junto a todos los éxitos que consiguió en su vida.

Murió Alex Zanardi, el comunicado de la familia con la noticia

Sus allegados se encargaron de dar la noticia a través de un doloroso comunicado en las redes sociales: "Con profundo dolor, la familia anuncia el fallecimiento de Alessandro Zanardi, ocurrido repentinamente en la noche de ayer, 1° de mayo, Alex falleció en paz, rodeado del amor de su familia", escribieron. Además, agradecieron las muestras de apoyo y el respeto por su dolor además de pedir privacidad en este duro momento, mientras que adelantaron que en las próximas horas anunciarán detalles del funeral.

Su máximo logro en la F1 tuvo lugar en el Gran Premio de Brasil en 1993, sumando un sólo punto cuando con Lotus termnó en el sexto puesto en una carrera que justamente ganó Senna, quien perdió la vida el 1° de mayo del año siguiente. Zanardi estuvo hasta 1999 en la categoría y representó también a escuderías como Jordan, Minardi y Williams hasta lo que fue su despedida. Dos años más tarde en una carrera de CART en Alemania sufrió un terrible accidente que cambió su vida para siempre.

Alex Zanardi como deportista paralímpico

El accidente de Zanardi que le permitió convertirse en leyenda: su historia de superación y medallas de oro cono paralímpico

Corría el mes de septiembre del 2001 cuando Alex Zanardi competía en el EuroSpeedway Lausitz alemán y un fuerte choque derivó en cirugías, pero también en la amputación de sus dos piernas. Sin dudas fue un milagro que continúe con vida y él no dudó en aprovecharlo porque se reinventó para continuar con su camino en el deporte en el que ya había dado que hablar. Claro que, lo tuvo que hacer con sus propias prótesis y en otras categorías.

Desde 2005 hasta 2009 ganó cuatro veces en el Campeonato Mundial de Turismos con BMW, pero su máximo logro llegó tanto en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Rio 2016. En dichas competencias cosechó cuatro medallas de oro y dos de la plata, pero cuatro años más tarde la vida le dio otro golpe durísimo. En 2020 sufrió otro accidente por el que tuvo lesiones graves y se vio obligado a rehabilitarse. Ahora, seis años más tarde falleció de manera repentina, tal como confirmó su familia, pero dejando un legado enorme por todo lo logrado a lo largo de su carrera.