Senna es considerado uno de los mejores de la F1.

Ayrton Senna es uno de los nombres más importantes en la Fórmula 1, con tres campeonatos del mundo (1988, 1990 y 1991) y una historia que terminó de manera trágica e impactó a todo el deporte automotor con su fatal accidente en el GP de San Marino 1994. Fueron diez años de una carrera que inició con un retiro en Brasil en 1984, mismo año en que obtuvo sus primeros podios en Gran Bretaña y Portugal.

Para la primera victoria hubo que esperar un poco más, puesto que se dio en el GP de Portugal 1985, en la que venció a Michele Alboreto y Patrick Tambay con su Lotus 97T en una épica actuación bajo la lluvia. Aquella cita se dio en el Autódromo de Estoril, ciudad en la que se encuentra el club de fútbol Estoril Praia, que decidió celebrar el 40º aniversario de la primera victoria de Senna, acontecida el 21 de abril de 1985.

A través de sus redes sociales, el equipo luso publicó su cuarta indumentaria inspirada en el expiloto brasileño, con una chomba negra que tiene en el medio las franjas verde, amarilla y azul que eran insignia del casco de Senna. Además, en la parte baja, se incluye un bordado con la forma del circuito de Estoril en dorado y la fecha de la carrera. Para la presentación, el Estoril Praia visitó el autódromo para realizar la sesión de fotos y agregarle más mística a su camiseta.

Dicha camiseta hará su estreno este sábado, cuando el Estoril Praia reciba al Braga en el Estadio António Coimbra da Mota a partir de las 14 horas de Argentina. Cabe mencionar que el equipo local está noveno en la tabla de la Primeira Liga con 39 puntos, mientras que la visita marcha tercero con 60, a nueve de la punta, que es compartida por el Sporting Lisboa y el Benfica.

Así se ve la nueva camiseta del Estoril Praia.

El fallecimiento de Senna por un error de la FIA

No hay dudas de que Ayrton Senna fue un batallador dentro y fuera de la pista, algo que puede percibirse por sus continuos reclamos en pos de mayor seguridad. De hecho, el trágico GP de San Marino 1994 comenzó con el accidente de Rubens Barrichello, quien quedó inconsciente tras chocar con los muros. Debido a eso, el brasileño llegó a solicitar que no se corra la carrera porque los cambios en el trazado no garantizaba la seguridad de los pilotos, pero la FIA no escuchó.

Al día siguiente se dio el fallecimiento del austriaco Roland Ratzenberger después de otro fuerte accidente contra el muro de hormigón en la curva Villeneuve. Ya en la carrera del domingo, un choque en la zona de largada debido a un fallo de un monoplaza hizo salir el coche de seguridad, que era demasiado lento y, como producto de eso, los neumáticos se enfriaron. Dos vueltas después de las banderas verdes, con las gomas todavía sin la temperatura adecuada, el Williams de Senna salió disparado en Tamburello y chocó con otro muro de hormigón, lo que terminó con su vida, pero no con la carrera, puesto que la FIA la reanudó minutos más tarde.