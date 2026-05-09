Formosa llevó su propuesta turística en el Workshop regional del Litoral, uno de los encuentros mas importantes del sector

Formosa participó de la décima edición del Workshop Turístico del Litoral, uno de los eventos profesionales más importantes de la región vinculados a la actividad turística, que se desarrolló este martes en el Hotel Marriott de Corrientes. El espacio sirvió para difundir la oferta turística provincial y consolidar el posicionamiento del destino dentro del circuito turístico del litoral argentino.

El Ministerio de Turismo de Formosa encabezó la representación provincial mediante la instalación de un espacio institucional enfocado en la difusión de sus principales destinos y servicios. Durante el evento, la delegación llevó a cabo una intensa agenda de trabajo que incluyó reuniones estratégicas con agencias de viajes, operadores mayoristas, estudiantes y diversos referentes tanto del sector público como del privado.

Desde el organismo oficial se resaltó que esta iniciativa fue fundamental para consolidar el posicionamiento de Formosa en el mercado regional. Asimismo, el intercambio permitió establecer nuevos vínculos de colaboración orientados a impulsar el crecimiento y el desarrollo integral de la actividad turística en el territorio provincial.

Turismo como motor económico

Desde el área de Turismo señalaron que este tipo de encuentros forman parte de las políticas impulsadas para promover el crecimiento sostenido de la actividad y ampliar las oportunidades de desarrollo económico vinculadas al sector. En ese marco, remarcaron que la presencia de la provincia en eventos regionales busca fortalecer la integración turística, fomentar nuevas oportunidades comerciales y posicionar a Formosa como un destino atractivo dentro del norte argentino.

Asimismo, destacaron que el turismo constituye una actividad estratégica para la generación de empleo, movimiento económico y promoción cultural en distintos puntos del territorio provincial. La participación en el Workshop Turístico del Litoral se inscribe dentro de las acciones de promoción y articulación regional que impulsa el Gobierno provincial para continuar con el desarrollo del sector turístico como una herramienta de crecimiento social y económico.

El impulso al turismo en Formosa

A principios de abril, la provincia de Formosa formó parte de la jornada “Una Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal”, un encuentro organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la Ciudad de Buenos Aires. Esta iniciativa reunió a autoridades de diversas jurisdicciones con el fin de establecer una planificación estratégica que posicione al turismo como un eje central para el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo.

Durante la actividad, se validaron diagnósticos conjuntos y se definieron lineamientos clave en materia de gobernanza, conectividad e innovación tecnológica, buscando adaptar el sector a las nuevas demandas del mercado. Desde el Ministerio de Turismo de Formosa destacaron que la participación en este espacio permite enfrentar desafíos actuales, como la necesidad de una distribución más equitativa de los beneficios de la actividad y el impulso a propuestas sostenibles.