Marcela Kloosterboer atraviesa uno de los momentos más dolorosos para cualquier familia: la pérdida de una mascota que fue mucho más que eso. La actriz despidió a Perri, la perrita que la acompañó durante los últimos diez años, con un extenso y emotivo mensaje en Instagram que rápidamente conmovió a miles de seguidores.

Lo que hace que esta historia sea especial no es solo el vínculo entre una actriz y su mascota, sino cómo comenzó todo. Perri no fue comprada ni adoptada de un refugio. Apareció de la manera más inesperada posible.

La actriz contó que hace una década encontró a Perri corriendo asustada por la Panamericana en medio de una tormenta. Era una perra callejera, aterrorizada por los truenos y el tránsito, que se subió al auto apenas le abrieron la puerta. Ese gesto de confianza instantáneo selló un vínculo que duraría toda su vida.

"Te subiste al auto corriendo y te trajimos a casa, la perrita más buena del mundo, ahí le quedó el nombre, Perri", recordó Marcela con ternura en su publicación. Desde ese día, la perra se convirtió en un miembro central de la familia Kloosterboer, presente en cada momento importante de la vida de la actriz y de sus hijos.

Una perra con dos familias y costumbres únicas

La historia de Perri tiene un detalle que la hace todavía más particular. Con el paso de los años, la perra desarrolló un vínculo especial con los vecinos de enfrente, al punto de ir y venir entre ambas casas con total libertad. Marcela contó que a los cinco años de vida juntas, Perri empezó a visitar la casa de su amiga Martina e Iván, y de a poco comenzaron a compartir su tenencia.

La actriz también recordó una de las costumbres más llamativas de su mascota: su capacidad para anticipar las tormentas. Perri detectaba que se venía un temporal diez minutos antes de que empezara y corría hacia la casa de Marcela a rascar el piso, como pidiendo refugio. Una conducta que probablemente arrastraba desde aquella primera noche en la Panamericana.

La última noche juntas sin saberlo

El momento más emotivo del mensaje llegó cuando Kloosterboer contó cómo fue la despedida sin haberlo sabido. La noche anterior a la muerte de Perri, toda la familia salió a pasear junta: Marcela, sus hijos, los otros perros de la casa y Perri. Fue un paseo normal, sin ninguna señal de lo que vendría.

"Su última noche salimos a pasear con Juana, Otto, Perri y Tofu, fue una despedida sin saberlo", escribió la actriz. Esa frase, quizás la más cruda de todo el texto, refleja algo que cualquier persona que haya perdido una mascota conoce: la certeza de que el último momento compartido fue uno más, sin la posibilidad de haberlo convertido en algo especial.

El mensaje que emocionó a todo Instagram

La publicación de Marcela cerró con palabras que dejaron en claro la dimensión del vínculo: extrañan a Perri en cada rincón de la casa, en cada rutina, en cada momento cotidiano con sus hijos. La perra estaba siempre ahí, cerca, acompañando en silencio.

"Ojalá pronto podamos recordarte con una sonrisa", expresó la actriz como cierre, dejando entrever que el duelo todavía es reciente y profundo.

El posteo se llenó rápidamente de mensajes de apoyo de colegas, amigos y seguidores. Muchos compartieron sus propias historias de pérdida de mascotas, convirtiendo la publicación en un espacio de empatía colectiva. La historia de Perri, la perra rescatada en una tormenta que terminó siendo parte de una familia durante una década, tocó una fibra que trasciende la farándula.