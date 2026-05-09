Boca Juniors vs Huracán por el Torneo Apertura 2026: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Boca Juniors buscará dejar atrás la derrota ante Barcelona cuando reciba a Huracán este sábado en La Bombonera, en un duelo de eliminación directa por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El Xeneize llega con un invicto de 13 partidos en el ámbito local y tres triunfos al hilo en el cierre de la fase regular, ante un Globo que no llega en su mejor momento futbolístico.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Boca Juniors y Huracán, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Boca Juniors y Huracán?

El partido entre Boca Juniors y Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 se jugará este sábado 9 de mayo, a partir de las 19 horas (hora argentina) en La Bombonera. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports. El árbitro principal del partido será Pablo Echavarría, mientras que Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR.

El conjunto de la Ribera llega a este compromiso ubicado en la segunda posición de la Zona A con 30 puntos, producto de 8 victorias, 6 empates y 2 derrotas en la fase regular. Los dirigidos por Claudio Úbeda cerraron esa instancia con tres triunfos consecutivos en el ámbito local, lo que les permitió asegurar un buen lugar de cara a la fase eliminatoria del campeonato doméstico.

Sin embargo, el panorama copero es bien distinto. El Xeneize viene de caer 1-0 ante Barcelona de Guayaquil en Ecuador y, antes de eso, había perdido también 1-0 frente a Cruzeiro, ambos por la Copa Libertadores. Pese a esas dos derrotas seguidas a nivel internacional, Boca mantiene un invicto de 13 partidos en el ámbito local que será su principal carta para encarar este cruce de octavos.

En el medio de las dos caídas en la Copa, el equipo le ganó 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha previa del Apertura, aunque Úbeda dispuso un equipo alternativo en aquella ocasión, pensando en los compromisos internacionales.

Por su parte, Huracán se ubica en la séptima posición de la Zona B con 22 puntos, fruto de 5 victorias, 7 empates y 4 derrotas. El Globo clasificó con lo justo en la última fecha y arrastra tres partidos sin conocer la victoria: empate 1-1 ante Tigre en Victoria, derrota 2-1 como local frente a Argentinos Juniors y un 0-0 en su última presentación contra Racing en Avellaneda.

El antecedente más reciente entre ambos equipos fue en julio de 2025 por el Torneo Clausura, cuando Huracán se impuso 1-0 en el Tomás Adolfo Ducó con gol de Matko Miljevic. En La Bombonera, en cambio, el conjunto de Parque Patricios no logra ganarle a Boca desde la Liga Profesional 2022.

Vale recordar que se trata de una eliminación directa a un solo partido. En caso de empate al cabo de los 90 minutos, se jugará tiempo extra y, de persistir la igualdad, la serie se definirá por penales. El ganador enfrentará en los cuartos de final al vencedor del cruce entre Argentinos Juniors y Lanús, también en La Bombonera, el martes 12 de mayo.

Formaciones probables de Boca Juniors y Huracán

En Boca, Úbeda repetiría prácticamente el mismo once que cayó ante Barcelona en Guayaquil, con una sola variante. Adam Bareiro ingresaría por Milton Giménez en el ataque, tras haber cumplido la fecha de suspensión que le impidió jugar la última fecha de la Copa Libertadores. Por otra parte, Leandro Brey, que estuvo en duda hasta último momento por un golpe en la zona de la cadera y el pubis sufrido en el partido frente al equipo ecuatoriano, se recuperó y será titular bajo los tres palos.

Pese a las dos derrotas consecutivas en el plano internacional, Úbeda apuesta por los titulares para cortar la mala racha en lugar de rotar pensando en los cuartos del próximo martes. Una buena noticia para el cuerpo técnico es la recuperación de Ander Herrera, quien volverá a estar disponible en el banco de suplentes tras superar el desgarro que lo había marginado de las últimas convocatorias.

En Huracán, Diego Martínez tiene a su disposición a todo el plantel, sin lesionados de peso. El ex entrenador de Boca durante 2024, que vuelve por primera vez a La Bombonera como rival, deberá resolver dos dudas para conformar el once: en la zaga, optará entre Lucas Carrizo y Máximo Palazzo para acompañar a Fabio Pereyra, y en el ataque por afuera, elegirá entre el colombiano Óscar Cortés y Juan Bisanz.

Respecto del último partido frente a Racing, en el que entraron desde el banco, Óscar Romero y Leonardo Gil regresarían al once inicial. Frente a la Academia, Diego Martínez había improvisado a Ignacio Campo como lateral y a Leandro Lescano por el otro carril, pero ahora volvería la dupla de laterales más clásica integrada por Lucas Blondel y César Ibáñez. La idea del Globo será hacerse fuerte atrás con la figura de Galíndez y golpear de contra apoyado en la velocidad de Cortés y Thaiel Peralta y la potencia del ecuatoriano Jordy Caicedo.

Probable formación de Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Adam Bareiro, Miguel Merentiel.

Probable formación de Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo.

Boca Juniors vs Huracán: Ficha técnica