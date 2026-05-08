Por un fallo de la Justicia en el fuero Contencioso Administrativo, el Gobierno de Javier Milei podrá empezar a aplicar la reforma laboral sancionada en febrero, pese a la causa judicial iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

El fallo de este viernes fue firmado por la titular del juzgado 12 del fuero que recibe las demandas contra el Estado nacional, la cual decidió levantar la medida cautelar que el juez Ojeda había determinado desde el fuero laboral. De esta manera, el Gobierno levantó la traba judicial para empezar a flexibilizar las relaciones laborales.

Esto no es el punto final de la disputa judicial. La CGT podrá seguir apelando dentro del fuero y eventualmente llevar el caso hasta la Corte Suprema, que recientemente desestimó un per saltum pedido por el Gobierno nacional.

Esta causa estuvo tironeada desde los inicios por los dos fueros, el laboral y el Contencioso Administrativo. La CGT presentó originalmente su demanda ante el primero, al que Milei suele acusar como un impulsor de la mal llamada "industria del juicio", mientras que la Casa Rosada pujaba por llevar el expediente al Contencioso, más amigable a los intereses del Gobierno de turno.

Finalmente, un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso definió que ese fuero sea donde se tramite la causa.

Fallo a favor del Gobierno y en contra de los trabajadores con la reforma laboral

El fallo judicial levantó la medida cautelar que había suspendido la aplicación de 81 artículos de la reforma laboral, llamada "Modernización Laboral", en febrero. Los artículos que habían quedado en stand by reformaban cuestiones como las horas extras, las indemnizaciones, la jornada laboral y el traspaso del fuero laboral a la Ciudad, entre otros puntos.

El fallo de la jueza Macarena Marra Giménez requirió además al fuero laboral que le remita la totalidad de las causas vinculadas con la norma impulsada por el Gobierno de La Libertad Avanza.

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