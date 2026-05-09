Como en El Eternauta: qué es la misteriosa capa blanca que cubrió a la costa bonaerense.

Una extraña capa blanca cubrió calles, playas y construcciones de la Costa Atlántica de Buenos Aires este sábado 9 de mayo de 2026. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales y recordaron a El Eternauta, la famosa ficción apocalíptica argentina.

Lo llamativo es que no era nieve, ni tampoco granizo: se trataba de espuma marina acumulada en la localidad de Quequén, consecuencia del fuerte ciclón extratropical que afecta a gran parte de la Costa Atlántica. Este fenómeno sorprendió tanto a vecinos como turistas, que compartieron fotos y videos en las redes.

Capa blanca de espuma en Quequén: parecía sacada de El Eternauta

La espuma alcanzó tal volumen que, en algunos sectores, llegó a superar el metro de altura. El temporal también provocó olas de hasta siete metros y el desborde de la escollera, que terminó dañando bancos, escaleras y parte de la infraestructura costera.

“Vivo en Quequén hace casi 20 años y jamás vi algo así”, contó una vecina a C5N mientras recorría para sacar fotos. Otros habitantes de la zona aseguraron que nunca habían visto al mar avanzar de esa manera, ni siquiera durante las sudestadas más fuertes.

Vientos extremos y lluvias intensas

Las ráfagas llegaron a alcanzar los 100 kilómetros por hora y fueron clave para que la espuma se desplazara desde el mar hasta las calles cercanas. El fenómeno se dio después de varios días de lluvias intensas y fuertes vientos que golpearon tanto Quequén como Necochea.

Según relataron vecinos de la zona, el paisaje era impactante y hasta difícil de creer. “Nunca lo había visto y me parece tremendo que hayan unas olas tan grandes de espuma”, expresó una joven sorprendida por la escena.

¿Cómo se forma la espuma de mar? ¿Es peligrosa?

Aunque las imágenes generaron preocupación en redes, especialistas explican que la espuma marina no es tóxica ni peligrosa para la población. Se produce cuando el oleaje intenso mezcla aire con materia orgánica presente en el agua, como proteínas y compuestos liberados por microalgas.

Con el movimiento fuerte del mar, estas sustancias actúan como tensioactivos naturales y generan la espuma visible en la costa. El viento y las olas ayudan a que se acumule y se desplace, creando este efecto tan llamativo.

Un fenómeno poco común en la costa argentina

Este tipo de episodios puede verse en distintas partes del mundo, aunque no es frecuente en la Costa Atlántica argentina. La combinación de vientos intensos, mareas y gran concentración de materia orgánica creó las condiciones perfectas para este escenario inusual.

Además del asombro, el temporal volvió a poner el foco en el impacto de los fenómenos climáticos extremos sobre la región. La erosión costera y la posibilidad de nuevos eventos similares generan preocupación entre los que viven cerca del mar.