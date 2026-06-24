DT Panamá se muestra orgulloso de sus jugadores pese a eliminación en Mundial

El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, habla con sus jugadores durante la pausa para hidratarse de la segunda parte contra Croacia

​El director técnico de la selección panameña de fútbol, Thomas Christiansen, aseguró el martes ‌estar orgulloso de ‌sus jugadores tras la derrota sufrida ante Croacia que le dejó sin opciones de clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial.

Croacia derrotó 1-0 a Panamá en la segunda jornada del Grupo L, con lo que el ​representativo de ⁠Centroamérica, que también perdió 1-0 ante Ghana ‌en el primer partido, se quedó ⁠en el último lugar del ⁠sector sin puntos y con una jornada por jugar.

"Hay que felicitar al equipo, no por el ⁠resultado pero sí por cómo jugaron, ​con esa hambre, dedicación y espíritu, ‌que era lo que ‌queríamos, así que estoy súper orgulloso de ⁠ellos", dijo Christiansen en conferencia de prensa tras el partido.

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"Hay que felicitar y estar orgulloso de cómo ha jugado Panamá contra una potencia ​mundial ‌como Croacia, el equipo no se achicó, creo que propusimos mucho pero recibimos muy poco. La verdad es para sacarse el sombrero ante esta selección".

Con dos ⁠jornadas jugadas, Inglaterra y Ghana registran cuatro puntos cada una, seguidas por Croacia con tres. Panamá completa el grupo sin sumar y sin opciones de avanzar a la siguiente fase.

Christiansen aseguró que tras lo mostrado por sus jugadores en la ‌Copa del Mundo, varios clubes se interesarán por ellos.

"Estos jugadores no van a estar donde están ahora porque los partidos que hicieron es para llamar la atención a muchos equipos, ha sido ‌un buen escaparate para ellos y ojalá vean un potencial en ellos", aseguró.

En la última jornada ‌del grupo, que ⁠se disputará el sábado, Panamá jugará contra Inglaterra, en un choque en ​el que seguirá en busca de su primera victoria en un Mundial.

Con información de Reuters