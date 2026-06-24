Hadjar pasó a Red Bull después de un año en Racing Bulls.

Incluso antes de que finalice la temporada pasada, Red Bull ya había decidido no continuar con Yuki Tsunoda en el equipo, sobre todo por la cantidad de errores y la falta de resultados que había mostrado el nipón. Tal es así que, antes del GP de Abu Dhabi, la última fecha del calendario de la Fórmula 1, ya se había confirmado oficialmente a Isack Hadjar como el reemplazante del japonés, que se mantuvo dentro de la estructura como piloto de reserva.

Al cabo de siete fechas disputadas en la presente temporada, la decisión pareció ser acertada para la escudería austriaca, que se encuentra en el cuarto lugar de la tabla de constructores con los aportes del francés y, especialmente, de Max Verstappen. En las siete fechas disputadas, Hadjar ha puntuado en cuatro carreras y suma 34 puntos en el campeonato, aunque sus errores han demostrado que todavía tiene mucho por hacer.

Justamente sobre esto ha hablado el piloto galo en declaraciones rescatadas por Motorsport, en las que resaltó la ayuda que recibe del neerlandés para adaptarse al equipo de Milton Keynes. “Definitivamente no me pregunta si necesito consejo, pero si yo le pregunto algo, me responde”, comenzó Isack, quien reconoció que Verstappen es bastante generoso en brindar sus conocimientos al que los necesite.

“Cuando necesito información, es muy abierto y muy servicial. No se guarda nada, porque sabe lo fuerte que es”, agregó. Aun así, Hadjar mantiene la misma lógica que los antiguos compañeros del tetracampeón del mundo en cuanto a la complejidad de tenerlo al otro lado del garaje de Red Bull. De hecho, la presión del segundo asiento de la escudería austriaca se hizo evidente con las equivocaciones que cometió en las primeras fechas.

De ahí que el francés haya mencionado sus errores y se haya mostrado orgulloso de haber mejorado en las últimas fechas, ya que viene de terminar entre los seis primeros en Montreal, Mónaco y Barcelona, e incluso estuvo momentáneamente en el podio del Principado hasta que se quitó la sanción a Pierre Gasly. “Creo que he manejado bien las cosas difíciles, es decir, estar cerca de Max. En cambio, en las cosas fáciles he cometido errores”, cerró.

El francés había subido al podio de Mónaco.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Barcelona 2026