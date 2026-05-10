La desubicada cargada de Belgrano de Córdoba a Talleres tras eliminarlo: "Falleció"

La cargada de mal gusto de Belgrano de Córdoba a Talleres luego de eliminarlo.

Belgrano de Córdoba cargó a Talleres de manera muy desagradable, después de haberlo eliminado como visitante en el Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino. La victoria por 1-0 en el estadio Mario Alberto Kempes, con el gol de Francisco González Metilli, instaló al equipo de Ricardo Zielinski en los cuartos de final y dejó en el camino al cuadro de Carlos Tevez.

La polémica llegó poco tiempo después del encuentro, cuando desde la cuenta oficial de X (ex Twitter) del "Pirata" derraparon en su afán por quedar bien con los hinchas. De hecho, publicaron un falso aviso fúnebre para dar a entender que "La T murió" en esta jornada, que fue histórica para la provincia. Luego de 25 años sin derrotarlo como visitante por la Primera división, la "B" se tomó revancha en este cruce mano a mano.

La desagradable gastada de Belgrano a Talleres: "Sus restos serán velados"

Con la fecha del encuentro, el falso aviso fúnebre fue titulado como "Club Atlético Talleres", mientras que también incluyeron la inscripción "q.e.p.d.", que es la abreviación de "que en paz descanse". Ya en el texto más largo, desde el "Pirata" escribieron: "Con profundo pesar, despedimos a Club Atlético Talleres, quien dejó una huella imborrable en la categoría amateur del fútbol argentino".

En la misma tónica, Belgrano profundizó: "Acompañamos a los deudos en este doloroso momento, tras perder el clásico más importante de la historia, elevando una oración por su descanso eterno". "La congoja nos lleva a guardar un minuto de silencio, recordando cómo supo vivir plenamente sus días", añadieron desde la institución de Barrio Alberdi.

La cargada de mal gusto de Belgrano de Córdoba a Talleres luego de eliminarlo.

A pleno, Belgrano se mofó de Talleres por no jugar en su cancha propia Francisco Cabasés de La Boutique en Barrio Jardín, por lo que escribió que "sus restos serán velados en lugar a confirmar, ya que el Estadio Provincial de encuentra ocupado". Y sentenciaron, muy picantes: "Q.E.P.D. Tu papá, dueño del 68% de Córdoba, CAB (Club Atlético Belgrano)".

Belgrano recibirá a Unión de Santa Fe en los cuartos de final

El elenco del "Ruso" Zielinski será local en Barrio Alberdi ante el "Tatengue" de Leonardo Madelón el martes 12 de mayo del 2026, con el horario y los árbitros a definir todavía por parte de la organización de la Liga Profesional de Fútbol. Además, en la misma parte del cuadro, el vencedor de este choque se medirá el próximo fin de semana en la semifinal con el ganador de la serie entre Argentinos Juniors y Huracán en La Paternal.