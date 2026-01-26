Estuvo en el descenso de River, brilló en Europa y vuelve al fútbol argentino en este mercado de pases

Impacto en el fútbol argentino: Franco "El Mudo" Vázquez regresa a Belgrano.

Un futbolista de extensa trayectoria por Europa regresó al país este lunes y volverá a vestir la camiseta del equipo con el que debutó profesionalmente en el fútbol argentino: Franco Vázquez, libre del Cremonese de Italia, se convertirá en nuevo refuerzo de Belgrano de Córdoba en este mercado de pases. El talentoso volante de 36 años, que jugó entre 2007 y 2011 en el 'Pirata', tomó la decisión después de más de 14 años en el "Viejo Continente". "Tenía ganas hace tiempo de volver y se dio ahora. Estoy feliz, ahora a disfrutar", declaró en el aeropuerto.

"El Mudo" mostró sus primeros destellos de talento con el conjunto de Alberdi en sus primeros años en el club: en 2008, fue parte del equipo que finalizó cuarto en la Primera Nacional y disputó la Promoción ante Racing Club, aunque finalmente no logró ascender tras caer con un resultado de 2 a 1 en el global. Al año siguiente, en un rol más protagónico, también quedó a las puertas del ascenso a la primera división, esta vez al perder contra Rosario Central. En 2011, Belgrano pudo tomarse revancha en una cita histórica: superó a River Plate por 3 a 1 y lo condenó a descender por primera vez. Un par de meses después, ya con el "Pirata" en la máxima categoría, el "Mudo" Vázquez fichó por el Palermo de Italia en una operación que costó seis millones de dólares.

Desde ese momento, el mediocampista cordobés desarrolló su trayectoria en Europa: tras una breve experiencia a préstamo en el Rayo Vallecano español, retornó al Palermo y logró ascender a la Serie A en el 2014; en esa temporada aportó cuatro goles y cinco asistencias. Luego de una gran campaña en 2015/2016 con el cuadro siciliano, que le valió su primera convocatoria a la Selección de Italia que por aquel entonces comandaba Antonio Conte, Vázquez arribó a Sevilla, club en el que mostró su mejor versión: fue titular prácticamente indiscutido en los siguientes años y se consagró campeón de la Europa League 2019/2020. En los meses previos al título también pudo disputar algunos amistosos con la Selección Argentina (previa autorización de la FIFA), dirigida por Lionel Scaloni que aún actuaba como interino. En 2021 volvió a Italia para firmar con el Parma y desde 2023 era jugador del Cremonese.

"El Mudo" cuenta con una amplia trayectoria por el fútbol europeo: vistió las camisetas del Palermo, el Rayo Vallecano, Sevilla, Parma y Cremonese.

Las primeras declaraciones del "Mudo" Vázquez como nuevo refuerzo de Belgrano

Su relación con el entrenador Ricardo Zielinski y cómo llega

"Con el 'Ruso' tengo buena relación, pero la idea mía era igualmente volver. Antes no se pudo por temas familiares. Hablé con él en el último mercado y con el nacimiento de mi hijo no se pudo dar, pero se está dando ahora", comentó Vázquez, que volverá a ser dirigido por Zielinski al igual que en su primer paso por el club.

El momento de su carrera en su vuelta a Belgrano

"Llego bien, el campeonato allá ya estaba por la mitad y vengo con rodaje. Vengo de un futbol diferente, pero me tengo que adaptar a mis compañeros. Se juega diferente en Italia, pero jugué en el medio campo, también de delantero. Tendré que adaptarme a lo que pido el técnico y el equipo. Jugaré donde pueda rendir, me he adaptado a muchas posiciones", declaró.

Cómo ve el presente de Belgrano en el fútbol argentino y qué recibimiento espera de la gente

"Eso dependerá del hincha, yo tratare de dar todo como lo hice siempre en todos los clubes donde estuve con humildad y profesionalismo. Lo veo bien a Belgrano, ganaron un partido difícil en una cancha difícil. Empezar así también te da mucha confianza y esperemos que las cosas se den bien para todos".

Los números de Franco "Mudo" Vázquez en su carrera profesional