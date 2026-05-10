Mirtha Legrand volvió a la televisión. Después de tres sábados consecutivos de ausencia que generaron preocupación en todo el ambiente artístico y entre sus millones de seguidores, la conductora más icónica de la pantalla argentina se puso nuevamente al frente de su histórica mesaza y lo hizo a su manera: sin dramatismos, con la sinceridad que la caracteriza y con una frase que lo resumió todo.

"Vine porque quería estar en mi programa, vine regularcita pero vine", dijo la Chiqui apenas arrancó la emisión, dejando en claro que su deseo de volver fue más fuerte que cualquier recomendación médica de seguir en reposo. La frase generó una ovación inmediata y marcó el tono de una noche cargada de emoción.

La conductora despejó todas las dudas sobre su estado de salud en los primeros minutos del programa. El problema que la mantuvo alejada de la pantalla fue una bronquitis severa que le afectó seriamente la voz y la capacidad respiratoria, obligándola a faltar a tres emisiones consecutivas de su ciclo en El Trece.

"Tuve una bronquitis terrible, no podía ni hablar y por eso no vine por tres programas. Tomé antibióticos, de todo, pero buenos; así son las bronquitis", relató Mirtha con su habitual naturalidad. El cuadro, según pudo saberse, requirió un tratamiento intensivo con antibióticos y reposo estricto durante varias semanas.

A los 99 años, cualquier complicación respiratoria enciende alarmas, y el caso de Mirtha no fue la excepción. Las especulaciones sobre su estado de salud circularon con fuerza en los medios y las redes sociales durante cada fin de semana que estuvo ausente. Su regreso, aunque todavía sin la voz completamente recuperada, trajo alivio tanto para su entorno como para el público.

El agradecimiento de la Chiqui y el elogio a Juana Viale

Fiel a su estilo, Mirtha dedicó un momento especial para agradecer el cariño recibido durante las semanas que estuvo en reposo. "Quiero agradecer tanto cariño", expresó visiblemente emocionada, en una de las imágenes más conmovedoras de la noche.

La conductora también tuvo palabras muy especiales para Juana Viale, su nieta, quien se hizo cargo de la conducción del programa durante las tres emisiones en las que Mirtha no pudo estar. Lejos de cualquier formalidad, la Chiqui fue directa y elogió a Juana con énfasis, destacando que la reemplazó de manera impecable.

El reconocimiento público hacia su nieta no es un dato menor. Juana se consolidó en los últimos años como la sucesora natural de Mirtha al frente de la mesaza, y cada vez que la conductora debe ausentarse, la menor de las Viale demuestra que está a la altura del desafío.

Un regreso celebrado por todo el ambiente

La vuelta de Mirtha Legrand a la pantalla fue celebrada tanto por el público como por el mundo del espectáculo argentino. A sus 99 años, la conductora sigue siendo una de las figuras más relevantes de la televisión nacional y cada una de sus apariciones genera expectativa y repercusión.

El dato que más tranquilidad trajo es que, pese a no estar recuperada por completo, Mirtha tomó la decisión de volver al aire por voluntad propia. Su presencia en la pantalla un sábado más confirma lo que todo el país sabe: mientras pueda, la Chiqui no piensa soltar el micrófono.

La próxima emisión de la mesaza será clave para evaluar cómo evoluciona su recuperación. Por ahora, el alivio es general y el mensaje es claro: Mirtha Legrand sigue en pie y no tiene planes de retirarse.