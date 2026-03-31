Cómo fue el ataque en Santa Fe: los detalles ocultos que dio el fiscal del caso

La sociedad continúa conmocionada después del trágico episodio de violencia escolar ocurrido en las últimas horas en la provincia de Santa Fe. Ahora, el fiscal regional a cargo del caso, Carlos Vottero, habló de la reconstrucción de los hechos y de los detalles obtenidos a partir del estudio forense en el establecimiento.

Cabe recordar que G.C., un adolescente de 15 años, ingresó armado a la Escuela N° 40 de San Cristóbal y disparó a mansalva en el interior del establecimiento. El resultado del tiroteo fue fatal: Ian Cabrera, un alumno de 13 años murió en el acto, y otras ocho personas resultaron heridas.

Cómo ocurrió el ataque en Santa Fe

El fiscal explicó que, en principio, las tareas de investigación se centraron en el análisis de la escena y el trayecto del ataque, con la intervención de la Policía Científica. Confirmó que el hecho no se consumó en un solo lugar ni en un solo instante, sino a lo largo de varios segundos y en diferentes sectores de la escuela.

Tras el análisis forense, Vottero explicó: “Tenemos certeza respecto del arma utilizada. Es una escopeta calibre 12/70 de dos caños superpuestos. Se habrían efectuado cuatro disparos”. Además, desestimó versiones que circulan a cerca de cómo ingresó la escopeta al establecimiento: "Se dijo que la llevó oculta en un estuche de guitarra, pero el atacante la llevó oculta en su mochila escolar, junto con un cinturón portacartuchos".

La escena comenzó en el baño, a donde el tirador se dirigió para ensamblar el arma. Allí, según el fiscal, se puso el cinturón con los cartuchos e inició el ataque. Las primeras 24 horas de investigación permitieron descartar algunos rumores y aportar precisiones sobre la mecánica del hecho.

El proceso judicial y la situación penal del tirador

El fiscal Vottero confirmó que el adolescente fue trasladado pocas horas después del hecho a un centro especializado para menores en conflicto con la ley, bajo la supervisión de su madre como referente afectivo. En la noche del lunes se realizó una audiencia en la que todas las partes acordaron que G.C. permanezca alojado en ese lugar hasta la atribución de cargos, que se prevé será el próximo viernes.

El fiscal a cargo explicó que, al tratarse de un menor no punible -por la reglamentación vigente-, el proceso judicial no prevé prisión preventiva ni sanciones penales tradicionales sino medidas de protección tanto para el agresor como para las víctimas y sus familias. Según anticipó, la fiscalía buscará evitar que el adolescente regrese a San Cristóbal.

Si bien en Argentina recientemente se aprobó una ley para reducir la edad de imputabilidad a los 14 años, aún no entró en vigencia. El atacante de Santa Fe, por lo tanto, no será condenado. Vottero anticipó que probablemente se dispondrán medidas de protección tanto para el tirador como para la familia de la víctima.