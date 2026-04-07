EEUU podría dejar de procesar viajeros internacionales en aeropuertos de "ciudades santuario": DHS

Los funcionarios de Aduanas podrían dejar ‌de procesar ‌a los viajeros internacionales en los principales aeropuertos de las ciudades que se hayan negado a cooperar con la política ​del gobierno ⁠de Donald Trump ‌en materia de inmigración, ⁠dijo el ⁠martes el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Esta medida podría ⁠paralizar de hecho el ​tráfico aéreo internacional ‌y el comercio ‌en los principales aeropuertos ⁠de los estados demócratas.

Mullin citó la continua negativa de los demócratas ​a ‌llegar a un acuerdo para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluida la Oficina ⁠de Aduanas y Protección Fronteriza. Más de 30 jurisdicciones, entre ellas Los Ángeles, Baltimore, Boston y Chicago, son las llamadas "ciudades santuario".

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"Es ‌una opción", declaró Mullin a periodistas, añadiendo que aún no se había tomado ninguna decisión.

"No tiene ningún ‌sentido que procesemos a los viajeros internacionales" en ciudades que ‌no ⁠hacen cumplir las normas de inmigración, ​señaló.

Con información de Reuters