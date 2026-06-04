Alerta en Android: la nueva función oculta que tenés que activar para que no te vacíen la cuenta

Fuente: AARP.

Las estafas bancarias por teléfono generan pérdidas cercanas a 835 millones de dólares anuales a nivel mundial. Google anunció una nueva batería de funciones de seguridad para Android que comenzarán a desplegarse de forma progresiva durante 2026, diseñadas para frenar el crecimiento de estafas telefónicas, malware y robos mediante sistemas de inteligencia artificial capaces de detectar amenazas en tiempo real.

Función 1: bloqueo automático durante llamadas sospechosas

Esta es la más urgente de activar. Si recibís una llamada de alguien que dice ser de tu banco y te pide que compartas la pantalla, Android ahora interviene de forma automática. Si el usuario abre una app bancaria mientras comparte la pantalla con un número desconocido, el sistema activará una alerta a pantalla completa que avisa sobre los riesgos de continuar en la llamada: "Es posible que los estafadores intenten acceder a sus finanzas. Para su protección, finalice la llamada".

La alerta viene con una pausa de 30 segundos. El mensaje va acompañado de una pausa de seguridad de 30 segundos en la que el usuario no puede interactuar con el móvil. Google menciona que este tiempo de espera rompe la sensación de urgencia que generan los estafadores para presionar a la víctima. Durante la pausa, el usuario puede presionar el botón rojo y finalizar la llamada.

Función 2: verificación automática de llamadas bancarias

El sistema puede corroborar si tu banco realmente te está llamando. Cuando recibís una llamada aparentemente de tu entidad bancaria, Android consultará la aplicación del banco para confirmar si realmente te están llamando. Si la app confirma que no existe ninguna llamada en curso desde ese número, el sistema colgará automáticamente. Esta función combate el spoofing —la técnica por la cual los estafadores falsifican el número que aparece en pantalla para que parezca el de tu banco—.

Función 3: Live Threat Detection ampliado

La detección de amenazas en tiempo real ahora identifica más conductas maliciosas. Live Threat Detection usa IA en el dispositivo para analizar el comportamiento de las aplicaciones. Ahora Google expandirá esa protección para identificar más aplicaciones que intentan estafar o abusar de los usuarios. Pronto verás advertencias sobre comportamientos potencialmente dañinos como el reenvío de SMS o las superposiciones de accesibilidad. Estas últimas ocurren cuando una app usa permisos de accesibilidad para mostrar contenido imperceptible que podría engañarte para realizar ciertas acciones.

Cómo verificar que estas funciones están activas en tu celular

Las tres funcionan en segundo plano, pero conviene verificar que estén habilitadas. Para la protección durante llamadas: Ajustes → Aplicaciones → Permisos → Acceso especial → Control de otras apps → verificá que ninguna app sospechosa lo tenga activo. Para Live Threat Detection: Ajustes → Seguridad → Google Play Protect → activar "Búsqueda de amenazas". La protección de APKs descargadas desde Chrome también viene activada por defecto con Navegación Segura: el sistema analizará automáticamente el archivo antes de permitir su instalación para detectar malware.