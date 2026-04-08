PSG vs Liverpool por UEFA Champions League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Liverpool de Alexis Mac Allister enfrentará uno de los desafíos más complicados de su temporada cuando visite al Paris Saint-Germain este miércoles en el Parc des Princes, por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Los Reds llegan a este compromiso atravesando una profunda crisis de resultados, con 15 derrotas en la temporada y bajo la creciente presión sobre Arne Slot, mientras que los parisinos arriban como vigentes campeones del torneo, con una racha de cuatro victorias consecutivas y una contundente ventaja en el liderato de la Ligue 1.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Liverpool y PSG, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Liverpool y PSG?

El partido entre Liverpool y PSG por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League se jugará este miércoles 8 de abril de 2026, a partir de las 16:00 horas (hora argentina) en el estadio Parc des Princes de París. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ Premium.

El conjunto inglés llega a este partido sumido en una crisis deportiva que tiene en vilo a toda la afición de Anfield. Los dirigidos por Arne Slot acumulan 15 derrotas en todas las competiciones esta temporada, la peor cifra desde la campaña 2014-15 bajo la conducción de Brendan Rodgers. La reciente goleada 4-0 sufrida ante Manchester City en la FA Cup, con hat-trick de Erling Haaland incluido, dejó expuestas las serias falencias defensivas del equipo y generó fuertes cuestionamientos al entrenador neerlandés.

La situación como visitante es aún más preocupante para los Reds, que han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos fuera de casa en todas las competiciones, con la única victoria llegando ante el Wolverhampton Wanderers, equipo que marcha rumbo al descenso a la Championship. En el propio torneo continental, Liverpool viene de eliminar al Galatasaray en octavos de final tras caer 1-0 en Turquía y remontar con un contundente 4-0 en la vuelta disputada en Anfield, su único triunfo en los últimos cinco compromisos.

En cuanto a novedades de último momento, el técnico Arne Slot recupera piezas importantes para este compromiso crucial. Mohamed Salah, Federico Chiesa y Jeremie Frimpong regresaron de sus respectivas lesiones y están disponibles, aunque Alexander Isak todavía no se encuentra al cien por ciento y podría ser considerado únicamente para el banco de suplentes. Por el lado de las bajas, Alisson Becker podría perderse el resto del mes por una lesión no especificada, mientras que Conor Bradley, Giovanni Leoni y Wataru Endo están descartados por el resto de la temporada debido a lesiones de rodilla, ligamento cruzado anterior y tobillo, respectivamente.

Por su parte, el Paris Saint-Germain atraviesa un momento diametralmente opuesto. Los parisinos vienen de vencer 3-1 al Toulouse en la Ligue 1, con un doblete de Ousmane Dembélé, extendiendo su racha ganadora a cuatro partidos consecutivos en todas las competiciones. Este gran momento les permitió recuperar el liderato del campeonato francés, estableciendo una ventaja de cuatro puntos sobre el Lens, con un partido menos disputado.

El equipo de Luis Enrique llega además con una tremenda confianza en el plano europeo. Los vigentes campeones de la Champions League han logrado superar los cuartos de final en cada una de las últimas cuatro ocasiones en que alcanzaron esta instancia, y acumulan una impresionante racha de siete partidos invictos contra equipos ingleses en la competición, con cinco victorias en ese lapso. Los triunfos recientes sobre Chelsea en octavos de final confirmaron el buen nivel del conjunto parisino en el torneo continental.

En cuanto al historial directo, ambos equipos registran tres victorias cada uno en competiciones oficiales de la UEFA, un equilibrio que refleja la paridad histórica entre estas dos potencias europeas. El último antecedente entre ambos se dio hace poco más de un año, cuando Liverpool sorprendió al ganar 1-0 en el Parc des Princes gracias a una actuación inspirada de Harvey Elliott, aunque posteriormente el PSG logró la clasificación desde el punto penal en el partido de vuelta disputado en Anfield. Este precedente alimenta las esperanzas de los Reds, que saben que son capaces de vencer a los parisinos en su propio estadio, aunque la realidad actual de ambos equipos es muy diferente a la de aquel entonces.

Formaciones probables de Paris Saint-Germain y Liverpool

El técnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, podrá contar con el regreso de varias piezas fundamentales que fueron preservadas en el último partido de liga. Vitinha, Joao Neves y Nuno Mendes no fueron titulares contra el Toulouse pero están confirmados para retornar al once inicial en este compromiso de Champions League. También regresará el capitán Marquinhos, quien es una pieza clave en el esquema defensivo del entrenador español.

En cuanto a las bajas, los parisinos no podrán contar con Bradley Barcola, quien sufre un esguince de tobillo que lo marginará de este encuentro. Tampoco estarán disponibles Fabian Ruiz por problemas en la rodilla y el joven Quentin Ndjantou. La buena noticia es la recuperación de Senny Mayulu, quien ya se reincorporó a los entrenamientos tras superar una lesión en la pantorrilla. El ataque será liderado por el tridente conformado por Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, con el francés Dembélé como la principal amenaza ofensiva tras su doblete en el último partido.

Por el lado del Liverpool, Arne Slot realizará modificaciones en su once titular respecto al desastroso partido ante Manchester City. El primer cambio confirmado será el ingreso de Jeremie Frimpong en lugar de Joe Gomez en el lateral derecho, tras la recuperación del internacional neerlandés. Mohamed Salah mantendrá su lugar en el ataque pese a haber fallado un penal en el partido del sábado, cuando el arquero James Trafford le detuvo el disparo.

La defensa volverá a estar comandada por Virgil van Dijk, quien quedó en el ojo de la tormenta tras admitir públicamente que el equipo "se rindió" en el Etihad Stadium contra el City. Junto a él, Ibrahima Konaté formará la dupla central, mientras que en el mediocampo la dupla de Ryan Gravenberch y Alexis Mac Allister buscará recuperar el control que perdieron en los últimos partidos. En el ataque, además de Salah, estarán Dominik Szoboszlai y Florian Wirtz como enganche, con Hugo Ekitike como referencia de área.

Probable formación de Paris Saint-Germain: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Desiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

Probable formación de Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz; Hugo Ekitike.

Paris Saint-Germain vs Liverpool: Ficha técnica