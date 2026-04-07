Europa "es un desastre", afirma Donald Trump Jr. ante un panel en Bosnia

Imagen de archivo de Donald Trump Jr. durante un acto social en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, EEUU.

El hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó el martes la República Serbia de ‌Bosnia, un viaje que ‌se considera en general un gesto de apoyo a su líder prorruso destituido, Milorad Dodik, y durante el cual criticó a la Unión Europea calificándola de "un pequeño desastre".

Donald Trump Jr. viajó a Banja Luka, la capital de facto de la República Srpska, como invitado del hijo de Dodik, Igor. La visita coincidió con las ​declaraciones del vicepresidente estadounidense, ⁠JD Vance, en Budapest, donde acusó a la Unión Europea ‌de entrometerse en las elecciones en Hungría.

"La Unión Europea ⁠ha sido un pequeño desastre", afirmó ⁠Trump Jr. durante una mesa redonda a puerta cerrada con líderes políticos y figuras empresariales de la región. Añadió que había escuchado a ⁠empresarios de todo el mundo que describían Europa como "un ​desastre".

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"Pero es un desastre que también hay que ‌arreglar debido al impacto que tiene ‌en los valores y la civilización occidental", dijo Trump Jr., ⁠vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, que dirige junto a su hermano menor, Eric.

La República Serbia es una de las dos regiones autónomas que conforman Bosnia, junto con la Federación Bosnio-Croata, en ​virtud de ‌los acuerdos de paz de Dayton de 1995, negociados por Estados Unidos para poner fin a la guerra de 1992-1995 que cobró la vida de unas 100.000 personas y desplazó a unos 2 millones.

El acto del panel estuvo ⁠abierto únicamente a los medios de comunicación afines al Gobierno, pero se retransmitió por televisión regional.

A Dodik, el antiguo presidente separatista de la región, se le retiró el mandato en agosto tras una sentencia judicial que le prohibía ejercer la política, y había estado sujeto a sanciones estadounidenses por incumplir el tratado de paz de Dayton. Se ha convertido ‌en un firme partidario de las políticas de Donald Trump desde que este asumió el poder el año pasado.

"La llegada de Vance a Hungría y de Donald Trump Jr. a Banja Luka es una señal de un cambio importante en la Administración estadounidense bajo el ‌mandato del presidente Trump, que muestra preocupación por esta parte de Europa", publicó Dodik en la red social X.

En octubre, el Departamento del Tesoro ‌de Estados Unidos ⁠levantó las sanciones impuestas a Dodik, sus aliados y sus familiares sin explicar públicamente la decisión.

Desde entonces, funcionarios ​serbios han afirmado que han estado trabajando discretamente para mejorar las relaciones con Washington, al tiempo que mantienen estrechos vínculos con su aliado tradicional, Rusia.

Con información de Reuters