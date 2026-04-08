Camioneros acordó con Coca-Cola y regularizó empleos tras años de tercerización

El sindicato de Camioneros alcanzó un acuerdo con las empresas distribuidoras de Coca-Cola que introduce cambios en las condiciones laborales de choferes, ayudantes y mecánicos. El eje del entendimiento es la regularización de trabajadores que durante años se desempeñaron bajo esquemas de tercerización, sin reconocimiento pleno de derechos laborales.

“El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, junto al adjunto Pablo Moyano, el secretario gremial Marcelo Aparicio y representantes de la rama Aguas y Gaseosas, alcanzaron un importante acuerdo con las empresas distribuidoras de Coca-Cola”, advirtió el comunicado oficial conjunto. La negociación se realizó en la sede sindical y abarcó reclamos acumulados por el sector.

El documento señaló que “uno de los puntos centrales del acta firmada establece la efectivización inmediata de personal que prestaba servicios a través de agencias de empleo”. En la práctica, esto implica el pase a planta de trabajadores que, en algunos casos, llevaban más de una década bajo modalidades precarias.

El comunicado destacó que “el acuerdo alcanza a choferes, ayudantes y mecánicos, destacándose casos de operarios que acumulaban hasta 15 años de servicio bajo esta modalidad precaria”. Este dato expone la persistencia de esquemas de tercerización prolongados en el tiempo, incluso en empresas con alta capacidad operativa.

Reconocimientos

La regularización incluye además el reconocimiento de la antigüedad acumulada, un pedido histórico de los trabajadores del sector. “A diferencia de lo que ocurría anteriormente, donde el trabajador perdía sus derechos al cambiar de régimen, las empresas ahora deberán reconocer la antigüedad total de los servicios prestados”, señaló el texto. En ese sentido, el propio Pablo Moyano resumió la situación previa: “El compañero renunciaba y perdía su antigüedad”.

El cambio en este punto modifica una práctica extendida en el sector logístico, por la cual los trabajadores rotaban entre agencias sin consolidar derechos laborales. El reconocimiento de los años trabajados impacta tanto en salarios como en indemnizaciones y condiciones de estabilidad.

El acuerdo también incorporó un componente coyuntural vinculado a la actividad comercial. Se estableció una compensación económica para tareas relacionadas con promociones durante el Mundial. Según el comunicado, se pactó “un pago adicional y efectivo de 300 mil pesos para los trabajadores que realicen tareas relacionadas con las promociones especiales durante los dos meses de competencia”.

Además, se resolvió la ampliación de la dotación en horarios nocturnos. Se confirmó la incorporación de nuevo personal para cubrir la franja nocturna, atendiendo #un pedido específico de las bases para optimizar la organización del trabajo”. Este punto responde a una demanda operativa que combina necesidades empresariales con reclamos sindicales sobre condiciones laborales.

El acuerdo se presenta como una mejora en términos de formalización, pero también deja expuesto el esquema previo. La existencia de trabajadores con hasta 15 años sin efectivización plantea interrogantes sobre los mecanismos de control y regulación del empleo en el sector.

Al mismo tiempo, la negociación refleja el peso del sindicato en una actividad clave como la distribución de bebidas. La capacidad de intervención de Camioneros permitió avanzar en cambios que, según el comunicado, abarcan tanto aspectos estructurales como compensaciones puntuales.