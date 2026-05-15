En Cannes, los cineastas se inclinan por una aceptación cautelosa de lo inevitable de la IA

FOTO DE ARCHIVO: El Festival Mundial de Inteligencia Artificial de Cannes

Si Xavier Gens hubiera esperado hasta ahora para rodar su éxito de Netflix de 2024, "Under Paris", sobre un tiburón gigante en el Sena, habría podido reducir a la mitad el presupuesto de efectos visuales y terminar hasta ocho meses antes, según declaró ‌el director francés a Reuters.

"Lo haría en tres meses ‌en lugar de un año", dijo Gens al margen del Festival de Cine de Cannes, añadiendo que habría gastado solo 2 millones de euros (2,34 millones de dólares) en efectos visuales en lugar de 4 millones de euros.

¿La diferencia? La inteligencia artificial.

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En Cannes, que se celebró por primera vez tras la Segunda Guerra Mundial y que durante décadas ha sido un escaparate del cine tradicional, el énfasis este año ha pasado de si se utilizará la IA a cómo se utilizará, según afirman los asistentes.

Muchos han expresado su preocupación por el riesgo que esto supone para los valores artísticos, pero el atractivo de ahorrar tiempo y dinero es poderoso, especialmente ahora que la industria busca recuperar a un público que aún ​no ha alcanzado los niveles previos a ⁠la pandemia de COVID.

Gens afirmó que comenzó a explorar cómo utilizar la tecnología para una secuela, "Under Paris 2", después de que la ‌edición de posproducción de la primera película, que se encuentra entre las más vistas en Netflix, le llevara casi ⁠un año. Espera que "Under Paris 2" se estrene el año que viene.

Las herramientas ⁠de IA pueden automatizar muchas de las tareas de posproducción que más tiempo consumen, lo cual resulta especialmente valioso en películas como "Under Paris", que dependen en gran medida de los efectos visuales —en este caso, la superposición de imágenes de un tiburón sobre tomas reales—.

Los analistas de Morgan Stanley ⁠afirmaron en un informe del año pasado que la IA generativa podría reducir los costos de producción de cine y televisión ​hasta en un 30%.

META SE CONVIERTE EN SOCIO OFICIAL

Como muestra de la era digital, Meta se ha ‌convertido este año en socio oficial del festival mediante un acuerdo ‌plurianual. Su software de IA se utilizó en el nuevo documental de Steven Soderbergh sobre John Lennon y Yoko Ono, incluido ⁠en la selección oficial del festival, aunque fuera de competición.

Muchas películas no compiten por el máximo galardón del festival, la Palma de Oro, por numerosas razones, una de las cuales es ahora el uso que hacen de la IA.

Los organizadores de Cannes no han prohibido la IA de forma tajante, pero afirman que excluyen de la competición por la Palma de Oro a las películas impulsadas principalmente por IA generativa. Esto se ajusta ​en líneas generales a ‌las normas publicadas este mes por los Premios de la Academia, según las cuales la interpretación y el guión deben ser obra de seres humanos.

El director del festival, Thierry Frémaux, declaró a los periodistas que la IA no puede sustituir al talento. "Para montar en una bicicleta eléctrica, hay que saber montar en una bicicleta normal", afirmó.

LOS INNOVADORES SE REÚNEN EN EL MERCADO DEL CINE

Más allá del festival principal, en el Mercado del Cine de Cannes, un centro neurálgico para los acuerdos cinematográficos globales ⁠y el networking del sector, las startups han creado una "Innovation Village", con vistas al puerto repleto de yates.

Además, el mercado acoge por segundo año consecutivo dos jornadas de mesas redondas a las que solo se puede asistir con invitación, dedicadas a la IA. Representantes de Alphabet, Disney Accelerator, NVIDIA y OpenAI realizaron presentaciones.

Aunque los directores coinciden en que no debería permitirse el uso de la IA generativa para crear un guión o una película a partir de una indicación, su uso en la producción y la posproducción es cada vez más aceptado.

"De una forma muy deshonesta, se engloba todo bajo el mismo nombre", declaró a Reuters el director mexicano Guillermo del Toro. "Para mantener un debate adecuado, hay que distinguir entre la IA generativa y cualquier otra función ‌de la IA".

Se trata de un claro cambio con respecto a los Óscar de 2025, cuando el uso de la IA para mejorar el diálogo en húngaro de Adrien Brody en "The Brutalist" se convirtió en un punto de fricción.

Alex Serdiuk, director ejecutivo de la empresa ucraniana Respeecher, que desarrolló la tecnología de voz utilizada para "The Brutalist", afirmó que el uso de la IA en ese caso supuso una mejora efectiva del talento humano, y que era necesario eliminar el estigma asociado a ello.

"Ganaron el Óscar, ¿no? Así que la Academia entendió exactamente lo que se hizo allí", dijo.

CADA VEZ MÁS USOS ‌PARA LA IA

La forma en que se puede utilizar eficazmente la IA está evolucionando rápidamente.

Entre las startups que proponen nuevos usos se encuentra Largo, que ofrece herramientas de análisis de la audiencia, incluyendo grupos focales simulados para ayudar a los directores a comprender cómo podrían responder a una película diferentes espectadores, incluidos ‌los críticos.

Aun así, algunas figuras del ⁠sector advierten de que el éxito puede ser muy difícil de analizar incluso para la IA más avanzada.

"Básicamente, todas las películas de Cannes son prototipos", afirmó Elisha Karmitz, director ejecutivo de la agencia de ventas, distribuidora y productora francesa ​MK2.

No existe una fórmula para la selección, dijo, más allá de hacer la mejor película posible con las intenciones adecuadas. Sin embargo, admitió que la IA no se puede ignorar.

"No sé si la IA supondrá una ventaja en el futuro", dijo Karmitz. "De lo que estoy bastante seguro es de que rechazar la IA por principio supondría una desventaja".

Con información de Reuters