El pájaro que parece tener un antifaz, le encanta sociabilizar y se emborracha al comer fruta fermentada. Foto: Cedar Waxwing

Los animales también se emborrachan, es el ejemplo del ampelis americano, una especie de ave que habita en varias partes de América, sobre todo, Norteamérica. Conocido por su plumaje negro en forma de antifaz, a este pájaro le encanta sociabilizar y comer frutas de los arboles. Estas últimas, a veces fermentada, lo llevan a un estado de ebriedad: "Esta especie norteamericana es inusual entre las aves por su capacidad de alimentarse exclusivamente de fruta durante varios meses. Esto puede ser una gran fuente de energía, pero las frutas y bayas demasiado maduras pueden suponer una amenaza invisible para estos animales", explican desde National Geographic.

Siguiendo esta línea, desde la revista de ciencia detallan que "la levadura natural comienza a fermentar la fruta madura, convirtiendo las moléculas de azúcar en etanol y dióxido de carbono. Si la fruta no ha comenzado a pudrirse, técnicamente es segura para comer, pero puede emborrachar a las aves".

Ahora bien, en cuanto al comportamiento del ampelis en estado de ebriedad, NatGeo comenta que, "al igual que los humanos, los ampelis ebrios muestran reflejos más lentos y una capacidad de decisión deteriorada, lo que puede hacer que sean más propensos a sucumbir a los depredadores, los vehículos o los golpes contra las ventanas". En este sentido, Sara Wyckoff, veterinaria de vida silvestre del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, explica: "El alcohol es un neurodepresor, por lo que reduce la actividad del sistema nervioso y los reflejos rápidos. Todo lo que se imagina que le sucede a una persona cuando está borracha, también le sucede a los animales".

El ampelis americano se emborracha al comer fruta fermentada. Foto: Cedar Waxwing

Asimismo, sobre la alimentación de estas aves, desde el Smithsonian's National Zoo & Conservation Biology Institute detallan: "Los ampelis americanos se alimentan principalmente de frutas y suelen encontrarse cerca de arbustos o árboles que producen frutos pequeños, como arándanos, cornejos, amelanchier, acebo de invierno y enebro. Introducen la baya entera en su pico y la tragan sin masticar. También consumen pequeños insectos, como efímeras y libélulas, que capturan en el aire durante el vuelo, a menudo sobre el agua".

Un ave muy sociable: cómo es el ampelis americano

Además de embriagarse al comer fruta fermentada, el ampelis americano es conocido por ser una especie de ave muy sociable. Al respecto, desde el mencionado zoológico estadounidense explican: "Estas aves son muy sociables y suelen desplazarse en pequeñas bandadas. Construyen sus nidos en grupos dispersos cerca de otros ampelis. Al buscar alimento, pueden reunirse en bandadas de hasta cientos de individuos, agrupándose alrededor de los mismos árboles frutales para alimentarse".