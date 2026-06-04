El truco definitivo de WhatsApp para separar los chats del trabajo de la familia y no volverte loco

Fuente: Xataxa Móvil.

Las listas funcionan como carpetas virtuales donde podés agrupar conversaciones por temática. Al seleccionar una lista, la pantalla solo mostrará los chats incluidos en ella, eliminando cualquier distracción externa. Y el nombre y contenido de cada lista solo lo ve quien la creó: es completamente privada.

Cómo crear una lista en tres pasos

El proceso lleva menos de un minuto.

Abrí WhatsApp y andá a la pestaña Chats. En la barra de filtros superior —donde aparecen Todos, No leídos, Favoritos y Grupos—, deslizala hacia la izquierda hasta ver el ícono y después tocalo. Poné el nombre de la lista (Trabajo, Familia, Clientes, lo que querás) y agregá los chats que querés incluir. Podés sumar tanto conversaciones individuales como grupos. Tocá Crear.

La lista aparecerá de inmediato en la barra de filtros. Tocándola, la pantalla mostrará únicamente los chats que agregaste.

Ruta alternativa: Ajustes → Chats → Listas → Nueva lista.

Ideas concretas para organizarte

No hay un esquema único: cada usuario arma el suyo. Algunas combinaciones que funcionan bien:

Profesionales: Clientes / Proveedores / Equipo interno / Pendientes

Clientes / Proveedores / Equipo interno / Pendientes Padres: Colegio / Familia / Amigos / Grupos varios

Colegio / Familia / Amigos / Grupos varios Emprendedores: Ventas / Logística / Marketing / Proveedores

Ventas / Logística / Marketing / Proveedores Estudiantes: Materias / Amigos / Familia / Trabajo part-time

La función no reemplaza los filtros predeterminados, sino que se integra con ellos. Podés seguir usando los filtros básicos y agregar todos los agrupamientos personalizados que necesités.

Cómo esconder las listas que no usás

Si creás muchas listas, la barra superior puede llenarse. WhatsApp permite ocultar las que menos usás: la lista de Favoritos, que antes no se podía quitar de la pestaña de Chats, ahora puede ocultarse si no se utiliza. El menú "Más" ofrece acceso a todas las listas ocultas, garantizando que ninguna conversación se pierda pero manteniendo la pantalla principal limpia.

Para ocultar una lista: mantené presionada la pestaña de esa lista en la barra superior y elegí "Ocultar".

Funciona también en WhatsApp Web

Las listas se sincronizan automáticamente con WhatsApp Web y todos los dispositivos vinculados. No hace falta configurarlas de nuevo en cada dispositivo: la organización que armaste en el celular aparece igual en la computadora.