Experencia gratis en el Teatro Colón: el público podrá disfrutar de un show gratuito de la Filarmónica

Totalmente gratis: el Teatro Colón ofrece un show de la Filarmónica gratuito

El Teatro Colón abrirá sus puertas para que los amantes de la música puedan disfrutar de un concierto de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires totalmente gratis. Se trata de la oportunidad de ver los ensayos generales, previos al show oficial. Conocé cómo se pueden reservar las entradas.

Cómo ver los ensayos gratis de la Filarmónica del Teatro Colón

Una de las grandes cualidades de la Orquesta Filarmónica, y de otros cuerpos estables del Teatro Colón, es que sus ensayos generales funcionan exactamente igual que un show en vivo. Con luces, vestuarios y la misma seriedad que el día de la función oficial.

Este año, por los 80 años de la Filarmónica de Buenos Aires, el icónico teatro porteño abre las puertas completamente gratis para que los amantes de la música puedan ver los ensayos generales sin costo y conocer la sala principal.

Los ensayos se realizarán previo a las funciones oficiales los viernes y sábados a las 11 de la mañana. Según explicaron, los conciertos tienen una duración de alrededor de 75 minutos y los repertorios irán en línea con los siguientes shows oficiales.

¿Cómo reservar las entradas gratis?

Si bien no hay que pagar las entradas, sí hay que reservarlas. La inscripción es muy fácil y se debe hacer a través de WhatsApp:

Inscribirse mediante Boti el chat de la Ciudad, con el mensaje "Ensayo Filarmónica” al número +54 11 5050-0147.

con el mensaje "Ensayo Filarmónica” al número +54 11 5050-0147. Seguir los pasos del instructivo. Vas a tener que contar con clave MiBA para avanzar.

Una vez tramitado, la persona recibirá un mail de confirmación de los lugares.

Cada vecino podrá reservar solo dos entradas, los cupos son limitados y se asignan por orden de inscripción.

El ingreso al Teatro Colón será por la calle Libertad y se podrá entrar a la recepción (foyer) una hora antes del ensayo, es decir, a las 10 hs. Al ser gratuito, si conseguiste una entrada en un área de la sala sin enumeración, es recomendable acudir con más tiempo de antelación para conseguir un buen asiento. De todas formas, la acústica hace que se escuche perfectamente desde cualquier butaca.

Uno por uno: cuándo serán los próximos ensayos de la Filarmónica del Teatro Colón

Según detalló el Gobierno de la Ciudad, los próximos ensayos de la Orquesta serán: