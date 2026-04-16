El Teatro Colón pasará la película Blade Runner con orquesta en vivo: cuándo salen a la venta las entradas

El Teatro Colón pasará Blade Runner con música de orquesta en vivo.

El Teatro Colón presenta la legendaria película Blade Runner, de Ridley Scott con interpretación de música en vivo de la banda sonora original de Vangelis, a cargo de un ensamble amplificado de once músicos. Los valores de las entradas y las mejores ubicaciones para disfrutar el clásico de ciencia ficción en una experiencia nunca antes presentada en el mítico teatro.

Como parte del ciclo Colón Contemporáneo, el Teatro Colón presentará el estreno latinoamericano de Blade Runner (2007 Final Cut) con música en vivo. El clásico de culto de Ridley Scott, nominado a varios premios Oscar, será proyectado en la Sala Principal, mientras la icónica banda sonora de Vangelis (protagonizada por sintetizadores e instrumentos electrónicos) es interpretada en vivo por un ensamble en sincronía con el film.

Este thriller “neo noir” de 1982, ambientado en el futuro distópico de Los Ángeles de 2019, se inspira en la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? de Philip K. Dick, una reflexión visionaria sobre lo que significa ser humano frente a la simulación de la tecnología y la inteligencia artificial. El detective Rick Deckard (Harrison Ford) debe llevar a término su misión como cazador de Replicantes tras la fuga de cuatro de ellos, quienes han escapado a la Tierra desde las colonias espaciales. Sin embargo, sus sentimientos por Rachel (Sean Young), una Replicante de la Tyrell Corporation, complican la ejecución de su tarea.

Blade Runner LIVE es una producción original de Avex Classics International, por acuerdo con Warner Bros. La película se pasará en inglés con subtítulos en español y la duración aproximada del programa es de 2h20m (Primera parte 1h - Intervalo 20m - Segunda parte 1h).

Valores de las entradas para Blade Runner en el Teatro Colón

Mejores entradas (más cerca de la orquesta): $123.000

Otros valores