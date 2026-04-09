Fantasmas en el Colón: las historias ocultas detrás del teatro más famoso.

En el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, el Teatro Colón no solo es reconocido como uno de los teatros líricos más importantes del mundo, también carga con un costado menos visible, hecho de relatos, mitos y leyendas que alimentan su mística desde hace más de un siglo.

Como ocurre con muchos edificios históricos, el Colón acumuló con el tiempo historias que mezclan realidad y ficción. Puertas adentro, trabajadores y artistas hablaron durante años de sensaciones extrañas en pasillos vacíos, ruidos en camarines y presencias difíciles de explicar.

“Historias secretas del Teatro Colón”, es una experiencia teatral itinerante que invita al público a recorrer el edificio desde otra perspectiva.

Sin embargo, no existe evidencia oficial ni reconocimiento institucional de fenómenos paranormales. Más bien, estas historias forman parte del folclore cultural del teatro, alimentado por su intensa vida artística y por la cantidad de figuras que pasaron por sus escenarios.

El mito de los “fantasmas”

Las versiones más difundidas hablan de cantantes, bailarines o músicos que, tras una vida dedicada al arte, “siguen” ligados al teatro incluso después de su muerte. Son relatos que sobreviven en la memoria oral y que refuerzan la idea de que cada rincón del Colón guarda una historia.

Esa dimensión misteriosa se convirtió en propuesta escénica con “Historias secretas del Teatro Colón”, una experiencia teatral itinerante que invita al público a recorrer el edificio desde otra perspectiva.

El circuito comienza en la Plaza Vaticano y se adentra en distintos espacios emblemáticos del teatro, donde se combinan datos históricos, anécdotas y momentos performáticos. A lo largo del recorrido, aparecen artistas “fantasmales” que interpretan fragmentos de óperas, generando una experiencia inmersiva que mezcla realidad y ficción.

Otra forma de conocer el teatro

Además de este recorrido especial, el teatro ofrece visitas guiadas tradicionales que permiten conocer espacios como la sala principal, el foyer o el Salón Dorado, en un circuito centrado en la arquitectura y la historia. Pero “Historias secretas” propone una experiencia sensorial donde la línea entre lo real y lo imaginario se vuelve difusa, y donde los supuestos fantasmas funcionan como narradores de un pasado que sigue vivo.