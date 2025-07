Tenía 54 años: murió un investigador paranormal que custodiaba a la muñeca Annabelle y hay conmoción

Dan Rivera se encontraba en un evento vinculado a lo paranormal.

Dan Rivera, un reconocido influencer y especialista en fenómenos paranormales, fue encontrado sin vida en su habitación de hotel en Gettysburg, Pensilvania, el pasado fin de semana. El hombre oriundo de Estados Unidos tenía 54 años, se encontraba realizando una gira nacional con la muñeca Annabelle, supuestamente poseída, como parte del evento "Devils on the Run", un tour que había generado gran interés en redes sociales y agotado entradas en varias ciudades de Estados Unidos. La muerte, aún bajo investigación, no mostró signos de violencia, aunque las autoridades no descartan ninguna hipótesis.

Rivera trabajaba estrechamente con la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, fundada por los famosos demonólogos Ed y Lorraine Warren, quienes originalmente dieron a conocer el caso de Annabelle. La muñeca, reconocida por inspirar películas de terror y leyendas urbanas formaba parte del museo ocultista de los Warren y se encontraba bajo su resguardo durante esta gira. A través de sus redes sociales, documentaba encuentros paranormales y experiencias vinculadas a objetos embrujados, y acumulaba miles de seguidores.

La gira "Devils on the Run" estaba enfocada como una experiencia inmersiva que combinaba charlas sobre lo oculto, sesiones espiritistas y exhibiciones de objetos supuestamente malditos, entre ellos Annabelle. Rivera era el rostro visible del evento y la figura más respetada por los fanáticos del género, por lo que su sorpresiva muerte generó conmoción en la comunidad paranormal, donde muchos de sus colegas expresaron su dolor y lo recordaron como alguien que llevaba la investigación del más allá con seriedad "pero también con mucha pasión".

De qué murió Dan Rivera, el custodio de la muñeca Annabelle

El fallecimiento del “custodio de Annabelle” revivió antiguos debates sobre los riesgos de manipular objetos vinculados a lo paranormal. Más allá de las creencias, Rivera había logrado unir ciencia, tradición y espectáculos para acercar el mundo paranormal al gran público. Por el momento, se desconocen las causas de su muerte y se espera que en los próximos días se den a conocer más novedades para esclarecer el hecho que causó conmoción a nivel mundial.