Hallan explosivos cerca de un gasoducto en Serbia que transporta gas ruso, dicen líderes

FOTO DE ARCHIVO: El presidente serbio Aleksandar Vucic se reúne con el primer ministro húngaro Viktor Orban en Subotica

Potentes explosivos fueron hallados en Serbia cerca de un gasoducto que transporta gas ruso a Hungría, anunciaron el domingo los líderes de ambos países, lo que ha provocado un intenso ‌escrutinio político en Hungría en un momento ‌delicado, a pocos días de las elecciones nacionales.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, dijo que el presidente serbio, Aleksandar Vučić, le había informado por teléfono sobre el hallazgo, que, según indicaron, tuvo lugar en las afueras de la ciudad de Kanjiza, cerca de la frontera de Hungría con Serbia.

"Nuestras unidades encontraron un explosivo de poder devastador", dijo Vučić, un estrecho aliado de Orbán, en una publicación en Instagram. "Le dije al primer ministro Orbán que lo mantendríamos informado sobre la investigación".

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No proporcionaron más detalles sobre los explosivos ni publicaron imágenes del ​hallazgo en un tramo de ⁠gasoducto vinculado al sistema TurkStream, que transporta gas ruso a Turquía y luego a Europa Central.

Las autoridades ‌de Budapest y Belgrado no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el incidente ⁠ni a las preguntas relacionadas con él, que se produce ⁠una semana antes de las cruciales elecciones del 12 de abril en Hungría.

El nacionalista Orbán lucha en estas elecciones por mantener el poder, que ostenta desde hace más de 16 años, mientras su partido se encuentra ⁠por detrás del opositor partido Tisza en las encuestas.

Un exfuncionario de inteligencia húngaro dijo a Reuters ​que en los círculos de seguridad húngaros se habían mantenido conversaciones en ‌los últimos días sobre un plan preciso para una ‌operación de "falsa bandera" que afectaría al gasoducto en Serbia, como parte de un esfuerzo por influir ⁠en las elecciones húngaras.

El líder de Tisza, Peter Magyar, también expresó sus dudas sobre las declaraciones de los líderes, afirmando que parecían estar dirigidas a impulsar las perspectivas electorales de Orbán.

"Varias personas han indicado públicamente que algo ocurriría 'accidentalmente' en el gasoducto de Serbia durante la Semana Santa, una semana antes de las elecciones húngaras. ​Y así fue", ‌dijo Magyar en un comunicado.

ELECCIONES CLAVE

Orbán dijo en una publicación de Facebook que había convocado una reunión del consejo de defensa el domingo para discutir el incidente en el gasoducto, que transporta gas ruso a través de los Balcanes hacia Europa Central y Oriental.

"Según la información de la que disponemos (...) se preparó un acto de sabotaje", dijo Orbán tras la reunión, y ⁠añadió que ambos países han reforzado la protección del gasoducto.

Sin culpar directamente a Ucrania por el incidente en Serbia, Orbán dijo: "Ucrania lleva años intentando aislar a Europa de la energía rusa".

"La sección rusa de TurkStream también está siendo objeto de continuos ataques militares. Los esfuerzos de Ucrania representan un peligro mortal para Hungría", añadió.

En febrero, Orbán reforzó la seguridad en torno a la infraestructura energética del país enviando tropas después de lo que él describió como planes de Ucrania para perturbar el sistema energético húngaro, acusaciones que Kiev negó.

Budapest también ha estado en conflicto con ‌Ucrania por la interrupción del suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba. El partido Fidesz de Orbán ha intentado vincular al líder de la oposición, Peter Magyar, con Bruselas y Ucrania, sugiriendo que votar por su partido Tisza equivale a votar por los tanques y la guerra.

Hungría es una excepción en la Unión Europea por mantener lazos con Moscú, que expresó su apoyo a Hungría tras el incidente del domingo y sugirió que Ucrania ‌era la responsable.

"(Ucrania) quiere privar a Hungría de su soberanía", dijo a la agencia de noticias TASS la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajárova, añadiendo que está utilizando la energía para lograrlo, "intentando impedir que Hungría reciba ‌recursos de alta calidad a ⁠precios razonables".

El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjártó, afirmó en una publicación de Facebook que "en los últimos días y semanas, los ucranianos organizaron un bloqueo petrolero contra ​nosotros, y luego intentaron someternos a un bloqueo energético total (...) Y ahora tenemos el incidente de hoy".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania declinó hacer comentarios.

Con información de Reuters