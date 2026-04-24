Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el viernes 24 de abril de 2026

Santa Fe soleado.

El clima en el centro del país mantiene una relativa calma en las últimas jornadas de abril, pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre un escenario que podría modificarse en cuestión de horas. Para este viernes 24, tanto Rosario como la ciudad de Santa Fe tendrán condiciones similares: cielo parcialmente nublado, humedad moderada y temperaturas otoñales agradables.

De acuerdo a los últimos reportes del SMN, no se esperan precipitaciones durante la jornada, lo que marca una continuidad del patrón estable que dominó gran parte de la semana. Sin embargo, advierte cambios hacia el sábado.

Este comportamiento del clima no es aislado. El otoño 2026 viene marcado por una alta variabilidad térmica y episodios breves de inestabilidad, producto de la transición entre masas de aire cálido y frentes fríos más frecuentes.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario para este viernes

En Rosario, la jornada comenzará con neblinas matinales y cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 13° y la máxima alcanzará los 23°. Durante todo el día, la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%, con vientos leves que no superarán los 22 km/h.

Pronóstico de Rosario.

En paralelo, Santa Fe presentará condiciones muy similares: mínima de 13° y máxima también en torno a los 23°. El cielo alternará entre parcialmente nublado y algo más cubierto hacia la noche, aunque sin riesgo significativo de precipitaciones.

Pronóstico de Santa Fe.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima durante el fin de semana?

El panorama cambia a partir del sábado 25. En Rosario, el pronóstico del SMN indica aumento de nubosidad y probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y noche, con chances de lluvia que pueden llegar al 40%. En Santa Fe, en cambio, las precipitaciones serían menos probables, aunque el cielo se mantendrá mayormente cubierto.

Para el domingo 26, ambas ciudades verán un leve descenso de temperatura: máximas de 20° en Rosario y 21° en Santa Fe. El tiempo tenderá a mejorar, con cielo parcialmente despejado pero vientos más intensos, que podrían alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h.

Las recomendaciones para el clima del viernes