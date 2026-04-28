La compra por parte de Israel de cereales ucranianos "robados" no es "legítima", dice Zelenski

FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador agrícola opera una cosechadora durante la recolección de trigo, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Jersón, Ucrania

El ​presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el martes que la compra por parte ‌de Israel de ‌cereales procedentes del territorio ucraniano ocupado y "robados" por Rusia "no puede considerarse una actividad comercial legítima", y que Kiev estaba preparando sanciones contra quienes intentaran lucrarse con ello.

"Otro buque que transporta ese grano ha llegado a un puerto ​de Israel ⁠y se está preparando para descargar", dijo ‌Zelenski en la red social X. "Esto ⁠no es —y no puede ⁠ser— un negocio legítimo".

"Las autoridades israelíes no pueden ignorar qué barcos llegan a los puertos del ⁠país y qué carga transportan", añadió.

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El ministro ​de Asuntos Exteriores de Ucrania, ‌Andrii Sybiha, dijo el ‌lunes que el embajador de Israel había ⁠sido convocado a su ministerio por lo que describió como la inacción israelí al permitir que los envíos de cereales entraran ​en el ‌país procedentes de los territorios ucranianos ocupados por Rusia.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, respondió a Sybiha que Ucrania no había aportado pruebas ⁠que respaldaran las acusaciones de que el grano fuera "robado".

Kiev considera que todo el grano producido en las cuatro regiones que Rusia reclama como propias desde que invadió Ucrania en 2022, y en Crimea, anexionada por Rusia en 2014, ha sido ‌robado por Moscú.

Rusia se refiere a las cuatro regiones como sus "nuevos territorios", pero siguen siendo reconocidas internacionalmente como ucranianas.

"Rusia está confiscando sistemáticamente el grano en territorios ucranianos ocupados temporalmente y organizando ‌su exportación a través de personas vinculadas a los ocupantes", dijo Zelenski.

"Tales prácticas violan las propias ‌leyes del ⁠Estado de Israel".

Añadió que Ucrania esperaba que Israel respetara a Ucrania y ​se abstuviera de acciones que socavaran las relaciones bilaterales.

Con información de Reuters