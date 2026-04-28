Un responsable de Defensa iraní se reúne con los ministros de Rusia y Bielorrusia

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Defensa ruso, Andrei Beloúsov , asiste a una reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente sirio Ahmed al-Sharaa en el Kremlin, Moscú, Rusia

El ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, mantuvo el lunes ‌conversaciones en ‌Kirguistán con el viceministro de Defensa iraní, Reza Talaei-Nik, según informó la agencia estatal de noticias TASS.

Beloúsov reiteró la postura tradicional de Rusia de que el conflicto ​iraní debe resolverse ⁠exclusivamente por la vía diplomática y ‌dijo que confiaba en ⁠que Moscú y ⁠Teherán seguirían apoyándose mutuamente.

Talaei-Nik también viajó a Bielorrusia, uno de los aliados más ⁠cercanos de Rusia, donde, ​según el Ministerio de ‌Defensa bielorruso, habló sobre ‌la situación en Oriente Medio ⁠con el ministro de Defensa, Viktor Khrenin.

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El ministerio, citado por la agencia estatal de noticias BelTA, ​dijo ‌que ambos responsables coincidieron en que la única forma de resolver el conflicto era "retomar la vía de una solución ⁠político-diplomática e intensificar el proceso de negociaciones".

La declaración del ministerio señaló que la reunión "confirmó el interés mutuo de Minsk y Teherán por una mayor profundización de su interacción conjunta".

En Moscú, ‌el presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, y elogió al pueblo iraní por luchar por ‌mantener su independencia frente a la presión de EEUU e Israel, y ‌afirmó que ⁠Moscú haría todo lo posible para ayudar a Teherán.

(Información ​de Maxim Rodionov; edición de Ron Popeski y Nia Williams; edición en español de María Bayarri Cárdenas)