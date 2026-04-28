Un responsable de Defensa iraní se reúne con los ministros de Rusia y Bielorrusia

El ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, mantuvo el lunes conversaciones en Kirguistán con el viceministro de Defensa iraní, Reza Talaei-Nik, según informó la agencia estatal de noticias TASS.
Beloúsov reiteró la postura tradicional de Rusia de que el conflicto iraní debe resolverse exclusivamente por la vía diplomática y dijo que confiaba en que Moscú y Teherán seguirían apoyándose mutuamente.
Talaei-Nik también viajó a Bielorrusia, uno de los aliados más cercanos de Rusia, donde, según el Ministerio de Defensa bielorruso, habló sobre la situación en Oriente Medio con el ministro de Defensa, Viktor Khrenin.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
El ministerio, citado por la agencia estatal de noticias BelTA, dijo que ambos responsables coincidieron en que la única forma de resolver el conflicto era "retomar la vía de una solución político-diplomática e intensificar el proceso de negociaciones".
La declaración del ministerio señaló que la reunión "confirmó el interés mutuo de Minsk y Teherán por una mayor profundización de su interacción conjunta".
En Moscú, el presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, y elogió al pueblo iraní por luchar por mantener su independencia frente a la presión de EEUU e Israel, y afirmó que Moscú haría todo lo posible para ayudar a Teherán.
(Información de Maxim Rodionov; edición de Ron Popeski y Nia Williams; edición en español de María Bayarri Cárdenas)