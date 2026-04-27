Taiwán dice que las sanciones de China a los fabricantes de armas europeos no afectarán al suministro

FOTO DE ARCHIVO. El ministro de Defensa de Taiwán, Wellington Koo, participa en el ejercicio militar anual Han Kuang en Kaohsiung, Taiwán

​El ministro de Defensa de Taiwán restó importancia el lunes al impacto de las sanciones impuestas ‌por China a siete ‌empresas europeas por la venta de armas a la isla, señalando que no era la primera vez que China tomaba este tipo de medidas y que ello no afectaría a la capacidad de Taipéi para adquirir armas.

El Ministerio de Comercio de China prohibió ​el viernes la ⁠exportación de productos de doble uso a siete ‌empresas por la venta de armas a ⁠Taiwán, incluyéndolas en su lista ⁠de control de exportaciones, en un caso poco habitual de sanciones dirigidas a Europa y relacionadas con Taiwán.

Taiwán, ⁠que China considera parte de su propio territorio, ​obtiene la mayor parte de sus ‌armas de Estados Unidos. Europa ‌no ha vendido ningún artículo de alto valor, ⁠como aviones de combate, a Taipéi desde hace unas tres décadas, por temor a despertar la ira de Pekín.

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En respuesta a las preguntas de los ​parlamentarios, el ‌ministro de Defensa de Taiwán, Wellington Koo, dijo que no era la primera vez que China aplicaba este tipo de medidas.

"Sin embargo, creo que, tal y como yo lo entiendo, ⁠esta medida no afecta a nuestra capacidad para seguir abasteciéndonos de productos a través de los canales diversificados pertinentes", añadió, sin dar más detalles.

Aunque muchos países, especialmente en Europa, se muestran nerviosos ante cualquier cooperación en materia de defensa con Taiwán por temor a represalias chinas, Taipéi ‌ha encontrado una receptividad cada vez mayor en algunas zonas de Europa central y oriental, especialmente desde que Rusia invadió Ucrania en 2022.

Cuatro de las siete empresas de la nueva lista china son checas.

China ha sancionado ‌en repetidas ocasiones a los principales fabricantes de armas estadounidenses por sus ventas a Taiwán, la última vez en ‌diciembre, tras el ⁠anuncio de Estados Unidos de un paquete de venta de armas por valor de ​11.000 millones de dólares a la isla.

Con información de Reuters