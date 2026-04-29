Sube un poco la temperatura: el pronóstico del tiempo este miércoles 29 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 29 de abril en Buenos Aires y alrededores. Este miércoles subirá levemente la temperatura y se ubicará con una mínima de 13°C y una máxima de 23°C, mientras que el cielo se encontrará parcialmente nublado durante todo el día.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima durante la semana, según el SMN

El SMN también adelantó el pronóstico del tiempo para la próxima semana. Los últimos días de abril serán:

Jueves 30: el cielo estará algo nublado durante toda la jornada y la temperatura bajará levemente al ubicarse entre los 10°C de mínima y los 22° de máxima.

el cielo estará algo nublado durante toda la jornada y la temperatura bajará levemente al ubicarse entre los 10°C de mínima y los 22° de máxima. Viernes 1 de mayo: el feriado por el Día del Trabajador, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura oscilará entre los 14°C y los 24°C.

Cómo será el otoño 2026 en Argentina: proyectan temperaturas y lluvias por encima de las cifras habituales

El SMN publicó su pronóstico climático trimestral para el período abril-junio de 2026 y el panorama que describe se aleja de un otoño típico. El organismo oficial anticipó que las temperaturas serán superiores a lo normal durante toda la estación en amplias zonas del territorio nacional, con mayor intensidad en el Litoral, el Noreste y la región central del país.

En materia de precipitaciones, las zonas con mayor probabilidad de registrar lluvias por encima de lo habitual son el NOA, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el este de San Luis y el centro-este de la provincia de Buenos Aires, incluido el AMBA, donde la probabilidad de superar el rango histórico normal -que ronda los 800 mm acumulados entre abril y junio- es superior al 50%.

Este escenario se configura tras un marzo que dejó marcas históricas en varias ciudades: Azul acumuló 367 mm, superando el récord anterior de 2002; Olavarría registró su marzo más lluvioso desde 1987; y Metán cerró el primer trimestre con más de 1.000 mm acumulados.

Frente a ese antecedente, el SMN advierte sobre un riesgo elevado de anegamientos en las regiones que ya llegan a la nueva estación con suelos saturados. Al mismo tiempo, el organismo espera que haya condiciones más secas en el extremo oeste del NOA. En el resto del país, el pronóstico indica valores normales o superiores a los históricos tanto en temperatura como en precipitaciones, sin excepción.

https://www.eldestapeweb.com/sociedad/el-frio-se-instala-en-el-amba-el-smn-anticipa-un-dia-con-minima-de-un-digito-2026422181336

El informe fue elaborado a partir de modelos climáticos globales y estadísticos nacionales, pero solo indica tendencias probabilísticas para el conjunto del trimestre."El pronóstico no indica valores exactos de lluvia o temperatura, ni su variabilidad día a día. Es una guía de tendencias predominantes para todo el trimestre”, insistió el SMN.