Kallas, de la UE, insta a los países del sudeste asiático a buscar alternativas al petróleo ruso

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, instó el martes a los países socios del sudeste asiático a que no recurran a Rusia para abastecerse de petróleo, en un momento en que intentan hacer frente a la escasez generalizada de combustible provocada por el conflicto en Oriente Medio.
La UE aprobó este mes una nueva ronda de sanciones contra Rusia, que incluyen restricciones más estrictas al comercio de petróleo, con el fin de socavar la capacidad de Moscú para financiar su guerra en Ucrania.
Kallas afirmó que Rusia se ha beneficiado de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha provocado el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, la principal ruta de transporte de aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y otros bienes vitales.
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"Permítanme recordarles que los ingresos del petróleo son los ingresos que Rusia está utilizando para financiar esta guerra (en Ucrania). Nos interesa que esta guerra termine", dijo a los periodistas tras reunirse con los ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) en Brunei.
"Por eso, por supuesto, abogamos por diversificar los recursos y buscarlos en otros lugares, no en Rusia", añadió.
Kallas no especificó si el tema se planteó o no durante su reunión con los ministros de la ASEAN.
Los países del sudeste asiático, entre ellos Vietnam, Tailandia, Filipinas e Indonesia, se encuentran entre los que buscan aumentar el suministro de petróleo procedente de Rusia, según informó Reuters el mes pasado.
Con información de Reuters