Un soldado estadounidense acusado de apostar por la destitución de Maduro comparecerá ante un tribunal

FOTO DE ARCHIVO: El capturado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es escoltado, mientras se dirige a la Corte Daniel Patrick Moynihan de Estados Unidos en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos

El soldado del Ejército de Estados Unidos acusado de ganar 400.000 dólares utilizando información privilegiada para apostar ‌por la destitución del derrocado ‌presidente venezolano Nicolás Maduro comparecerá ante un tribunal el martes, donde se espera que se le pregunte cómo se declara ante los cargos de fraude.

Gannon Van Dyke, de 38 años, comparecerá ante la jueza federal de distrito Margaret Garnett en Manhattan, Nueva York, a las 13:00 hora local (1700 GMT).

La semana pasada, Van Dyke ​fue detenido tras una ⁠acusación federal que le imputaba haber realizado apuestas por valor ‌de 33.000 dólares en el mercado de predicción ⁠Polymarket entre el 27 de diciembre ⁠de 2025 y el 2 de enero de 2026, apostando a que Maduro pronto dejaría el cargo y que las fuerzas estadounidenses entrarían ⁠pronto en Venezuela.

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Según los fiscales, en aquel momento los ​mercados asignaban una baja probabilidad a esos acontecimientos, ‌lo que supuso una gran ‌ganancia para Van Dyke.

El caso supone la primera vez que ⁠el Departamento de Justicia presenta cargos por uso de información privilegiada relacionados con un mercado de predicción. La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) también presentó cargos civiles contra Van ​Dyke.

Van Dyke, ‌sargento mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos destinado en Fort Bragg, Carolina del Norte, participó en la "planificación y ejecución" de la redada del 3 de enero de 2026 en la que se capturó ⁠a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, según la fiscalía.

Se enfrenta a cinco cargos penales: uso ilícito de información gubernamental confidencial para beneficio personal, robo de información gubernamental no pública, fraude de productos básicos, fraude electrónico y realización de una transacción monetaria ilícita.

Reuters no pudo determinar si Van Dyke contaba con la representación de un abogado defensor.

Polymarket ‌dijo que había señalado las operaciones de Van Dyke a las autoridades y que había cooperado con la investigación.

El mercado de predicción competidor Kalshi había impedido previamente a Van Dyke abrir una cuenta debido a los requisitos de identificación de la plataforma, informó Reuters el ‌viernes, basándose en la información de una persona familiarizada con el asunto.

El juez federal de primera instancia Brian Meyers, de Raleigh, Carolina del ‌Norte, ordenó la ⁠puesta en libertad de Van Dyke bajo fianza de 250.000 dólares en su comparecencia inicial ante el tribunal ​el viernes en Raleigh. Se espera que Garnett supervise el caso de Van Dyke en lo sucesivo.

Con información de Reuters