El presentador Kimmel afirma que su broma sobre Melania se malinterpretó y Trump pide su despido

FOTO DE ARCHIVO: La primera dama Melania Trump observa junto a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, EEUU

El presentador de un programa nocturno, Jimmy Kimmel, dijo el lunes que su broma sobre la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se había malinterpretado y que no era ‌una "incitación al asesinato".

Kimmel aprovechó el monólogo inicial ‌de su programa "Jimmy Kimmel Live!" para referirse a los comentarios que hizo el jueves pasado en un segmento paródico sobre la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Dijo que su comentario de que Melania Trump tenía "un brillo como el de una viuda expectante" se refería a la diferencia de edad entre la primera dama y su marido, el presidente Donald Trump.

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"Fue una broma muy ligera sobre el hecho de que él tiene casi 80 años y ella es más joven que yo", dijo Kimmel. "No fue, ni por asomo, ​una incitación al asesinato".

Más temprano ⁠ese mismo día, Trump dijo que ABC y su empresa matriz, Walt Disney , deberían despedir inmediatamente a ‌Kimmel, sumándose así a su esposa en sus críticas a Kimmel por los comentarios ⁠realizados antes de un tiroteo ocurrido cerca de una reunión ⁠de periodistas y políticos del fin de semana.

Los Trump tuvieron que abandonar apresuradamente la cena del sábado tras el tiroteo en el vestíbulo del Washington Hilton.

Un sospechoso identificado como Cole Allen irrumpió en un control de ⁠seguridad y disparó contra agentes del Servicio Secreto, hiriendo a uno de ellos, antes de ​ser reducido y detenido.

Trump ha instado repetidamente a las cadenas a retirar ‌programas de humor o informativos que no le gustan ‌o que le han criticado, presionando a los reguladores para que revoquen las licencias de las ⁠cadenas que, según Trump, son injustas con él.

Sin embargo, las emisoras gozan de amplios derechos amparados por la Primera Enmienda para hacer bromas, incluso aquellas que resulten de mal gusto, según los expertos.

Melania Trump calificó los comentarios de Kimmel de "corrosivos" y de síntoma de enfermedad política en Estados Unidos.

"Estoy de acuerdo en que ​la retórica de ‌odio y violencia es algo que debemos rechazar", dijo Kimmel. "Lo estoy, y creo que un buen punto de partida para reducirla sería tener una conversación con su marido al respecto".

El cómico reprodujo un fragmento de una entrevista del programa "60 Minutes" de CBS News del domingo en la que Trump calificó a la corresponsal sénior Norah O'Donnell de "vergüenza" por leer un extracto ⁠de los escritos del presunto autor del tiroteo y pedirle una respuesta.

El asunto supone una primera prueba para el director ejecutivo de Disney, Josh D'Amaro, que asumió el cargo el mes pasado.

"Ya basta. Es hora de que ABC tome una postura. ¿Cuántas veces más permitirá la dirección de ABC el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?", dijo Melania Trump en una publicación en la red social X. "Personas como Kimmel no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para difundir odio".

Donald Trump, quien anteriormente había pedido que se retirara a ‌Kimmel de la programación, dijo que la broma del cómico era "algo que va mucho más allá de lo aceptable. Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC".

Kimmel expresó su solidaridad con Melania Trump y con quienes asistieron al evento del sábado por el traumático incidente. Sin embargo, rechazó la idea de que una broma, contada tres días antes, "tuviera ningún efecto sobre lo que ocurrió".

Las reacciones en otros lugares ante los comentarios ‌fueron dispares.

"Disney y ABC tienen mucha suerte de que Trump no fuera asesinado el sábado, dos días después de que Jimmy Kimmel hiciera la broma sobre una 'viuda expectante'", dijo Todd Doten, de 57 años, un vendedor ambulante de Hollywood ‌Boulevard.

"Si hubiera ocurrido, habría una ⁠reacción contra ellos como nunca antes".

Dee Thompson, de 64 años y procedente de Carolina del Norte, se mostró preocupada por los riesgos para la libertad de expresión si ​Kimmel pierde su trabajo.

"Van a quitar la libertad de expresión a muchos cómicos, ya sabes", añadió Thompson.

Con información de Reuters