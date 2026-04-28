De valer 100 millones a irse a préstamo de River por decisión de Coudet

El entrenador no lo tiene en consideración y es probable que se vaya en el mercado invernal para que obtenga rodaje.

El mercado de pases del fútbol argentino se encuentra bastante lejos de tener cierto protagonismo, pero esto no le impide a los clubes comenzar a planificar algunas decisiones de gran peso sobre el armado del plantel. En River se menciona la posibilidad de que un joven formado en la Reserva, con una cláusula de 100 millones, se vaya por decisión de Eduardo Coudet. Y no sería el único.

La próxima ventana de transferencias será clave para el nuevo cuerpo técnico porque contará con varias semanas para señalar a los jugadores que no pretende utilizar después de verlos en los partidos, como también en los entrenamientos. Además, se debe sumar que podrá contratar las incorporaciones que crea que son necesarias con el fin de elevar la calidad del nivel de juego.

“Me han dicho que Santiago Lencina y Agustín Ruberto se irán a préstamo”, manifestó Atilio Costa Febre en su cuenta de X (ex Twitter). Una decisión que no fue del todo bien recibida por los hinchas, porque entienden que los dos juveniles necesitan más cantidad de minutos para mostrarse en el campo de juego. Justamente, el cambio de cuerpo técnico generó esperanzas que con el paso del tiempo se fueron apagando con rápidez.

“En compañía del Presidente Stefano Di Carlo, el talentoso mediocampista firmó este jueves por la tarde la extensión de su contrato con el Club hasta el 31 de diciembre de 2028”, expresa el comunicado que el Millonario tiene disponible en su web y que fue compartido a finales del 2025. Además, se logró establecer una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares ante la presencia de interesados desde Europa.

Lo mismo sucede con Agustín Ruberto, que antes del inicio de la pretemporada 2024 firmó su renovación en el predio que el club dispone en Ezeiza. Pasados los meses, en noviembre del 2025, y en plena recuperación de una rotura de ligamentos cruzados, los directivos le modificaron el contrato al jugador y le colocaron una cláusula de salida que es elevada para su corta trayectoria como profesional.

La sensación que se desprende es que ambos jugadores no serían del gusto de Eduardo Coudet como para no darle mayor presencia en los partidos que River afronta, tanto en el marco del Torneo Apertura como en los de la Copa Sudamericana. Por ende, se tomará la decisión de que salgan en calidad de préstamo con el fin de que mejoren sus condiciones y ver si pueden ser rescatados para aportarle algo distinto al equipo en el inicio de la próxima temporada, que comenzará a mediados de febrero del 2027.

¿Kendry Páez puede irse de River?

La contratación de Kendry Páez es bastante particular porque River firmó un préstamo mayor a una temporada, pero su continuidad depende de varios factores. El Chelsea puede tomar la decisión de desprenderse de su ficha si considera que no está desarrollando sus habilidades. De hecho, se colocó una cláusula de repesca en caso de que no dispute el 50% de los partidos disponibles en la primera parte del año.

Por otro lado, el conjunto de Londres puede quedarse con los servicios del volante ecuatoriano en caso de que determine que está manteniendo un interesante nivel de juego. Esto permite romper el acuerdo y que el club reciba una pequeña compensación. Además, se debe mencionar que no existe una opción de compra, ya que lo considera una promesa a futuro que todavía necesita pulir sus habilidades.