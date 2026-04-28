Irán relaja las restricciones de internet para empresas mientras el bloqueo cumple dos meses

Mujeres iraníes caminan por una calle, en medio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, en Teherán, Irán

El máximo ​órgano de seguridad de Irán ha aprobado un plan temporal para que las empresas puedan acceder a internet con menos restricciones, según informó el martes un portavoz ‌del Gobierno a los medios iraníes, ‌después de que las autoridades hubieran impuesto un bloqueo desde el inicio de la guerra contra Estados Unidos e Israel.

Según el observatorio de internet NetBlocks, la mayoría de los iraníes no han podido acceder a la red mundial durante los últimos 60 días, y solo unos pocos ciudadanos han tenido acceso a costosas y avanzadas redes privadas virtuales (VPN) que eluden las restricciones.

"El Consejo Supremo de Seguridad Nacional aprobó el plan 'Internet Pro' para proteger a las ​empresas en tiempos de crisis", ⁠dijo la portavoz del Gobierno, Fatemeh Mohajerani. No precisó cuándo se habían introducido las ‌nuevas medidas, que el Gobierno no había revelado anteriormente.

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"Una vez que las ⁠autoridades competentes anuncien que la situación es normal, ⁠la situación de internet también cambiará", añadió, subrayando que el Gobierno era receptivo a las demandas de la población y creía en el acceso a internet como un derecho civil.

Las autoridades ⁠impusieron inicialmente un bloqueo de internet a partir del 8 de enero en ​respuesta a las protestas antigubernamentales en todo el país, y ‌las conexiones volvieron gradualmente a la normalidad en ‌febrero, hasta que se inició un nuevo bloqueo tras el inicio de los ataques ⁠de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

En tiempos normales, el acceso a internet a nivel mundial sigue estando muy restringido debido a la censura de muchos sitios web, mientras que las autoridades recurren cada vez más a una intranet para ​prestar servicios de ‌conexión sin depender de la red mundial, especialmente en el caso de las escuelas, que actualmente siguen un plan de estudios en línea.

PERTURBACIONES ECONÓMICAS

"Internet Pro" pone de relieve el difícil equilibrio al que se enfrentan las autoridades, que afirman que las restricciones son necesarias por motivos de seguridad durante el conflicto, pero ⁠se enfrentan a una creciente perturbación económica y a la frustración de la población, ya que millones de personas dependen de un acceso estable a internet para su trabajo y su vida cotidiana.

Las interrupciones de internet en Irán están causando graves daños económicos, con pérdidas diarias estimadas entre 30 y 40 millones de dólares en costos directos y hasta 80 millones de dólares si se incluyen los efectos indirectos, según Afshin Kolahi, jefe de la comisión de economía basada en el ‌conocimiento de la Cámara de Comercio de Irán, citado por medios locales.

Reuters no ha podido verificar estas cifras de forma independiente.

En términos más generales, muchos iraníes han perdido sus empleos desde que comenzó la guerra hace dos meses y los precios se han disparado en un país que ha sufrido daños en fábricas, infraestructuras energéticas y redes de transporte.

Las interrupciones de internet están ‌afectando a una amplia gama de sectores más allá de la economía digital y lastrando el mercado laboral, amenazando los ingresos y los puestos de trabajo de muchos trabajadores, en particular los autónomos ‌y las pequeñas empresas ⁠que dependen de la actividad en línea.

El programa "Internet Pro" está destinado a beneficiar exclusivamente a las empresas como respuesta temporal a las condiciones de ​crisis, pero los medios estatales citaron el lunes al regulador de telecomunicaciones del país, quien dijo que algunos operadores habían infringido el marco normativo y que se estaban llevando a cabo investigaciones.

Con información de Reuters