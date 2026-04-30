Trump probablemente nominado entre 287 candidatos al Nobel de la Paz 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento con los astronautas del Artemis II

Por Gwladys Fouche y ​Nerijus Adomaitis

OSLO, 30 abr (Reuters) - Unos 287 candidatos serán considerados para el Premio Nobel de la Paz de 2026, ‌según informó el jueves ‌el secretario del Comité Noruego del Nobel, y es probable que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, figure entre los nominados.

De las candidaturas de este año, 208 son personas y 79 son organizaciones, dijo Kristian Berg Harpviken, quien añadió que había muchos nuevos candidatos en comparación con el ​año pasado.

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"Dado que soy ⁠nuevo en el cargo, una de las cosas que ‌me ha sorprendido en cierta medida es la ⁠gran renovación que hay de un ⁠año a otro en la lista", dijo Harpviken en una entrevista. Ocupa el cargo desde enero de 2025.

A pesar del aumento ⁠de los conflictos en todo el mundo y ​de la presión a la que se ‌ve sometida la cooperación internacional, el ‌premio sigue siendo relevante, añadió.

"El Premio de la Paz ⁠es aún más importante en un periodo como el que estamos viviendo", afirmó. "Hay tanto trabajo bueno, si no más, como siempre".

TRUMP PROBABLEMENTE NOMINADO, PERO SIN CONFIRMAR

Los líderes de Camboya, ​Israel y ‌Pakistán han afirmado que nominaron a Trump para el premio de este año. Sus nominaciones, de haberse realizado, se habrían presentado en la primavera y verano boreal de 2025, por lo que son válidas, dado ⁠que la fecha límite era el 31 de enero.

No hay forma de verificar que hayan hecho lo que dicen, ya que las nominaciones permanecen en secreto durante 50 años y Harpviken se negó a confirmar el jueves si Trump había sido nominado.

Una nominación no supone el respaldo del organismo que otorga el premio.

Además ‌de los miembros del comité, miles de personas de todo el mundo pueden proponer nombres: miembros de Gobiernos y parlamentos; actuales jefes de Estado; profesores universitarios de historia, ciencias sociales, derecho y filosofía; y antiguos galardonados con el Premio Nobel de la ‌Paz, entre otros.

Muchos nombres aparecen en las casas de apuestas que ofrecen cuotas sobre los posibles galardonados de este año, desde la ‌rusa Yulia Navalnaya, ⁠esposa del difunto líder opositor ruso Alexéi Navalni, hasta el papa León XIV y las Salas ​de Respuesta a Emergencias de Sudán, un grupo de ayuda voluntaria, entre otros.

Con información de Reuters