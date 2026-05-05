El hijo del presidente palestino aspira a desempeñar un papel político

FOTO DE ARCHIVO. El presidente palestino Mahmud Abás, acompañado por su hijo Yasser, sale de un hospital en Ramallah, en la Cisjordania ocupada por Israel

Un empresario millonario, hijo del ​presidente palestino Mahmud Abás, podría presentarse como candidato a un puesto directivo en el partido político de su padre, de 90 años, según fuentes, en un momento en que se avecina una lucha por la sucesión para controlar la asediada ‌Autoridad Palestina.

Yasser Abás dirige empresas tabacaleras y de construcción ‌en las zonas de Cisjordania ocupadas por Israel donde la Autoridad Palestina ejerce un autogobierno limitado. Sus detractores llevan tiempo acusándole a él y a su hermano Tarek, también empresario, de utilizar fondos públicos para impulsar sus negocios, acusaciones que ambos rechazan.

Su incursión en la política ha alimentado especulaciones generalizadas en los territorios palestinos de que Mahmud Abás podría estar tratando de posicionar a Yasser, de 64 años, para que le suceda al frente de su poderoso partido Fatah, que controla la Autoridad Palestina.

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Esto ha suscitado críticas por parte de algunos dirigentes de Fatah, que afirman que Yasser Abás sería incapaz de unificar a los palestinos o de ayudarles a trazar un nuevo futuro ​político tras años sin elecciones nacionales ⁠ni pasos tangibles hacia la creación de un Estado.

EL HIJO DE ABÁS ASPIRA A UN ESCAÑO EN EL COMITÉ CENTRAL DE FATAH

Se ‌espera que Yasser Abás se presente a uno de los 18 puestos del Comité Central de Fatah que ⁠se disputarán durante una conferencia del partido en la ciudad cisjordana de ⁠Ramala del 14 al 16 de mayo, la primera reunión de este tipo en casi 10 años, según fuentes familiarizadas con sus planes.

En las últimas semanas, Yasser Abás ha mantenido reuniones con facciones del partido que representan al aparato de seguridad de la Autoridad Palestina, así ⁠como con grupos que representan a los presos retenidos por Israel, un electorado influyente cuyo apoyo podría reforzarle cuando los ​aproximadamente 2.500 miembros con derecho a voto de Fatah emitan sus votos para el comité.

Lleva ‌mucho tiempo acompañando a su padre en reuniones políticas, incluida una ‌visita a Moscú el año pasado en la que se reunieron con el presidente Vladimir Putin y con el egipcio ⁠Abdulfatah al-Sisi. El año pasado, su padre le pidió que dirigiera los asuntos de Líbano para la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), supervisando la entrega de armas por parte de milicianas palestinos al ejército libanés.

Yasser Abás, que nunca ha ocupado un cargo oficial dentro de Fatah ni de la Autoridad Palestina, no quiso a ser entrevistado para este artículo.

La oficina de Mahmud Abás y los portavoces del veterano ​líder de la Autoridad ‌Palestina rechazaron las solicitudes de comentarios sobre si estaba buscando que su hijo le sucediera al frente de Fatah o de la Autoridad Palestina.

Sabri Saidam, que fue elegido miembro del Comité Central durante la última conferencia de Fatah en 2016, afirmó que el partido cuenta con unos estatutos democráticos que permiten a cualquier miembro que cumpla los requisitos presentarse como candidato para formar parte de dicho órgano.

"Espero ver una renovación en el liderazgo y una renovación en las capacidades ⁠del movimiento, preparándonos para una etapa futura que será claramente más compleja y difícil", dijo Saidam.

LUCHA POR LA SUCESIÓN DEL CONTROL DE LA AUTORIDAD PALESTINA

La Autoridad Palestina se creó como administración provisional en virtud de los acuerdos de Oslo de la década de 1990 entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, una organización paraguas que sigue siendo reconocida internacionalmente como representante del pueblo palestino.

En las más de dos décadas transcurridas desde que Mahmud Abás fuera elegido sucesor del carismático fundador de Fatah, Yasser Arafat, la popularidad de la Autoridad Palestina se ha hundido entre los palestinos, que han llegado a considerarla ineficaz y corrupta.

En 2007, la Autoridad Palestina fue expulsada de la Franja de Gaza por milicianos de ‌Hamás, que habían ganado las elecciones allí con un programa anticorrupción. Desde entonces no se han celebrado elecciones para elegir a los líderes palestinos, y Abás ha gobernado por decreto desde que expiró su mandato en 2009.

El proceso de paz destinado a conducir a la creación de un Estado palestino en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este se derrumbó en 2014, y desde entonces la expansión de los asentamientos israelíes ha ido acaparando zonas que en su día estaban destinadas a pasar bajo control palestino.

La Autoridad Palestina también se ha visto azotada por una grave crisis ‌financiera, agravada por los drásticos recortes en la ayuda de Estados Unidos y los donantes del golfo Pérsico, y por la negativa de Israel a liberar los fondos fiscales palestinos en una disputa sobre los pagos que la Autoridad Palestina realiza a los presos encarcelados por Israel por ataques ‌mortales.

La entrada en la política de ⁠Yasser Abás amplía aún más la lucha por la sucesión del control tanto de la Autoridad Palestina como de la OLP.

Entre los considerados posibles sucesores de Mahmud Abás se encuentran Husein al-Sheij, su confidente de toda ​la vida y vicepresidente de la OLP. También se incluye a Marwan Barghouti, líder de dos intifadas, o levantamientos, contra Israel entre 1987 y 1993 y a principios de la década de 2000, quien goza de gran popularidad entre los palestinos a pesar de estar encarcelado por Israel desde 2002 por cargos que incluyen asesinato.

Con información de Reuters